Cambiano gli orari straordinari dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Ragusa. In seguito alle recenti disposizioni del Consiglio dei ministri che hanno prorogato la validità delle carte d’identità cartacee fino alla loro naturale scadenza, viene meno la necessità delle aperture aggiuntive previste nelle scorse settimane. Da qui la decisione di interrompere il servizio del venerdì pomeriggio dedicato agli utenti.
La novità riguarda esclusivamente le aperture straordinarie e non modifica l’attività ordinaria degli sportelli comunali. L’ufficio continuerà infatti a ricevere il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, mentre nelle giornate di martedì e giovedì sarà garantita anche l’apertura pomeridiana, dalle 15 alle 16.30.
La scelta è collegata alle nuove disposizioni nazionali che consentono ai cittadini in possesso di una carta d’identità cartacea ancora valida di continuare a utilizzarla fino alla scadenza riportata sul documento. Una misura che riduce l’urgenza di procedere al passaggio immediato alla versione elettronica.
Resta comunque attiva la procedura per il rilascio o il rinnovo della Carta d’identità elettronica (Cie). In questi casi non è previsto l’accesso libero agli sportelli: la pratica può essere avviata soltanto attraverso una prenotazione online.
Carta d’identità elettronica, come prenotare
Chi deve richiedere una nuova Cie o procedere al rinnovo deve fissare un appuntamento tramite il portale istituzionale del Comune di Ragusa. Il sistema di prenotazione è accessibile dalla home page del sito comunale attraverso la sezione dedicata ai servizi online.
La modifica organizzativa punta a mantenere regolare il servizio senza ricorrere agli orari aggiuntivi introdotti in precedenza. Per i cittadini, dunque, non cambia la possibilità di ottenere il documento elettronico, ma resta necessario programmare la pratica attraverso la prenotazione telematica.