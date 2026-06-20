La provincia di Ragusa si prepara a vivere un fine settimana pienamente estivo. Tra sabato 20 e domenica 21 giugno, l’alta pressione garantirà tempo stabile, assenza di precipitazioni e temperature in graduale aumento, condizioni che interesseranno non solo il territorio ibleo ma l’intera Sicilia. Il quadro meteorologico favorirà le attività all’aperto e l’afflusso verso le località balneari, con mari generalmente poco mossi e venti senza particolari rinforzi.

La giornata di sabato si aprirà con valori piuttosto gradevoli nelle prime ore del mattino. Nelle zone interne del Ragusano le minime si attesteranno tra i 17 e i 19 gradi, mentre lungo la costa si partirà da circa 20 gradi. Nel corso delle ore centrali il sole sarà protagonista e le temperature raggiungeranno 28-30 gradi sull’altopiano ibleo, con punte attorno ai 31 gradi tra Marina di Ragusa, Pozzallo e Scoglitti.

Il quadro resterà sostanzialmente invariato anche domenica. Le massime potranno guadagnare qualche grado, attestandosi tra 30 e 32 gradi. Il clima si manterrà asciutto e la ventilazione moderata contribuirà a rendere più sopportabile il caldo soprattutto lungo il litorale.

Le condizioni di stabilità interesseranno tutta la regione. Sul versante occidentale, tra Palermo, Trapani e Agrigento, sono previsti cieli sereni e temperature comprese fra 28 e 32 gradi.

Più elevate le temperature nelle aree interne di Enna e Caltanissetta, dove durante le ore più calde si potranno raggiungere valori di 33-34 gradi.

Sulla Sicilia orientale, da Catania a Siracusa fino al Messinese, il tempo resterà prevalentemente soleggiato con temperature comprese tra 29 e 33 gradi. Qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare le zone montuose dell’Etna e dei Nebrodi, ma senza fenomeni significativi.

Il primo fine settimana dell’estate astronomica si presenta dunque con caratteristiche tipicamente stagionali: sole prevalente, caldo moderato e nessuna perturbazione all’orizzonte, uno scenario favorevole sia per chi resterà in città sia per chi sceglierà le spiagge del litorale siciliano.