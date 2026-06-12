Il meteo cambia volto sull’Italia. Dopo giorni caratterizzati da instabilità, rovesci e grandinate in diverse regioni, l’arrivo di un vasto campo di alta pressione favorirà condizioni più stabili e un deciso aumento delle temperature. Tra sabato e domenica il termometro tornerà a salire ovunque, con valori che in alcune aree del Centro-Sud e in Sicilia potranno raggiungere o superare i 33-34 gradi nelle ore più calde della giornata.

L’espansione dell’anticiclone, secondo le ultime previsioni meteo, interesserà progressivamente tutta la Penisola già dalle prossime ore. Il ritorno del sole sarà pressoché generalizzato e contribuirà ad accentuare il rialzo termico, con massime che da Nord a Sud si porteranno diffusamente oltre i 28-30 gradi.

Secondo le previsioni, il fine settimana sarà caratterizzato dall’afflusso di masse d’aria particolarmente calde provenienti dalle basse latitudini. Gli effetti si faranno sentire soprattutto nelle regioni meridionali e nelle Isole Maggiori, dove il caldo sarà più intenso.

Al Nord le temperature massime potranno raggiungere i 31-32 gradi nelle principali pianure, mentre al Centro e al Sud si registreranno valori superiori ai 30 gradi in molte città. Le punte più elevate sono attese nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e in alcune aree della Puglia e della Basilicata, dove i termometri potrebbero avvicinarsi ai 34 gradi.

L’assenza di precipitazioni significative e la maggiore stabilità atmosferica favoriranno giornate soleggiate e condizioni ideali per le attività all’aperto e gli spostamenti verso le località turistiche, già interessate dai primi flussi estivi.

L’aumento delle temperature sarà percepito soprattutto nelle ore centrali del giorno, mentre durante la notte i valori resteranno generalmente più contenuti grazie a una ventilazione ancora moderata in molte zone del Paese.