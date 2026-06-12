La Festa del Grano torna a Chiaramonte Gulfi per la sua quarta edizione. La manifestazione dedicata alle tradizioni agricole e alla cultura rurale siciliana prenderà il via sabato 14 giugno e proseguirà domenica 15 giugno con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla memoria contadina e alle eccellenze del territorio.

L’evento è promosso dall’Associazione culturale femminile 8 Marzo con il patrocinio del Comune di Chiaramonte Gulfi, della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale legato alla coltivazione del grano, attività che per decenni ha rappresentato una delle principali risorse economiche dell’entroterra ibleo.

Il cuore della manifestazione sarà la giornata di domenica, quando il centro cittadino ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari siciliane.

Dalle 16:30 apriranno i mercatini artigianali. Un’ora dopo è in programma la dimostrazione “Come si faceva il pane”, con l’utilizzo degli antichi strumenti della tradizione locale, la briula e i briuni, utilizzati nella lavorazione domestica del pane.

Nel pomeriggio si alterneranno anche le esibizioni del Gruppo Family Dance e del gruppo folkloristico Sicilia Bedda di Raddusa. A presentare gli eventi sarà il giornalista Antonio Nicosia.

Alle 18:00 sono previste le sfilate storiche con la partecipazione dell’associazione Il Carrubo di Rosolini e del Corteo storico dell’Ottocento della Città di Avola. Un’ora più tardi spazio alla sfilata di cavalli e carretti siciliani organizzata dalla Scuderia Runza – Eventi Equestri Sicilia.

La manifestazione proseguirà con l’apertura dello stand dedicato alla degustazione dei grani antichi siciliani, varietà che negli ultimi anni hanno registrato una crescente attenzione da parte del settore agricolo regionale per il loro valore storico e produttivo.

La chiusura della serata è affidata allo spettacolo musicale di Joey & Rina e ai balli di gruppo in piazza.

Nel presentare l’iniziativa, il sindaco Mario Cutello ha sottolineato che “La Festa del Grano è molto più di un evento – è un simbolo della nostra identità e del legame profondo con la terra”.