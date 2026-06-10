A Chiaramonte Gulfi torna nel fine settimana la Festa del Grano, giunta alla quarta edizione e ormai considerata uno degli appuntamenti più identitari del territorio ibleo. L’evento si svolgerà sabato e domenica in piazza Duomo con un programma che intreccia tradizione contadina, cultura popolare e valorizzazione dei grani antichi siciliani.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale femminile 8 Marzo insieme al Comune di Chiaramonte Gulfi, con il sostegno della Regione Siciliana e della Provincia di Ragusa. L’obiettivo è riportare al centro il legame tra comunità e memoria rurale attraverso attività, spettacoli e degustazioni.

Sabato l’apertura dei mercatini è prevista alle 17 in piazza Duomo. Alle 18.30 è in programma l’inaugurazione ufficiale con la sfilata in carrozza e carretti siciliani della Scuderia Runza, un momento simbolico dedicato alla cultura rurale.

Alle 19 spazio alla dimostrazione “Come si faceva una volta”, dedicata alla lavorazione tradizionale del pane, seguita dall’apertura dello stand per la degustazione dei grani antichi siciliani. La serata proseguirà con l’esibizione della squadra di ginnastica ritmica della Ludens Dance di Ragusa, il cabaret e la musica dal vivo del Trio Band.

Domenica sono previsti ulteriori appuntamenti, con attività dedicate alle famiglie e nuovi momenti di animazione nel centro storico.

Per il sindaco Mario Cutello la manifestazione rappresenta un’occasione di riscoperta collettiva:

«La Festa del Grano è un patrimonio della nostra comunità, un momento che ci permette di riscoprire chi siamo e da dove veniamo», afferma il primo cittadino. «È una celebrazione della nostra identità, della nostra terra e delle persone che ogni giorno la custodiscono con lavoro e passione. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce tradizione, cultura e partecipazione».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e Spettacoli Giancarlo Catania, che sottolinea la crescita della manifestazione come attrattore locale capace di coinvolgere residenti e visitatori.