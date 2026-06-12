Modica è stata il palcoscenico scelto da Brunello Cucinelli per la presentazione della nuova collezione “Mediterranea”. La maison italiana ha trasformato le scalinate del Duomo di San Giorgio in una passerella all’aperto, inserendo la città siciliana al centro di un evento che ha richiamato operatori del settore moda, stampa specializzata e ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero.

La serata si è svolta nel centro storico della città, patrimonio del Val di Noto, con una formula che ha unito moda, gastronomia e spettacolo. Tra gli ospiti presenti anche la cantante Malika Ayane e la top model Bianca Balti, figure di primo piano del panorama artistico e internazionale.

L’evento ha preso il via al tramonto con un rintocco di campane che ha scandito l’inizio della sfilata lungo la monumentale scalinata di San Giorgio. Le modelle hanno presentato la collezione “Mediterranea” in un contesto architettonico che ha valorizzato il dialogo tra moda e patrimonio culturale.

La proposta della maison si è inserita all’interno di un percorso che ha accompagnato gli ospiti dall’aperitivo alla cena. Il menu è stato firmato dallo chef modicano Lorenzo Ruta e ha proposto piatti legati alla tradizione gastronomica siciliana, tra cui scacce modicane, arancini, panelle, busiate al pesto trapanese e il tradizionale cannolo con ricotta e cioccolato di Modica.

A chiudere la serata è stata la performance musicale di Malika Ayane, salita sul palco allestito sulle scalinate del Duomo accompagnata dal pianoforte. L’artista ha aperto il concerto con alcuni classici della musica italiana, interpretando “Arrivederci amore ciao” e “La prima cosa bella”, prima di proporre alcuni dei brani che hanno segnato la sua carriera.

L’esibizione ha concluso una manifestazione che ha intrecciato moda, musica e valorizzazione del patrimonio storico cittadino, trasformando uno dei luoghi simbolo di Modica in uno spazio dedicato alla cultura contemporanea.