A Modica scattano modifiche temporanee alla viabilità in vista della sfilata della collezione Mediterranea 2026 di Brunello Cucinelli, in programma l’11 giugno. L’amministrazione comunale ha disposto una serie di divieti di transito, sosta e limitazioni al traffico pedonale nell’area della Scalinata di San Giorgio per consentire le operazioni di allestimento e garantire la sicurezza durante l’evento.

Modica, viabilità modificata per la sfilata Brunello Cucinelli

L’ordinanza comunale interessa principalmente Corso San Giorgio e le strade limitrofe, dove da giorni sono in corso le attività preparatorie legate alla manifestazione.

Tra i provvedimenti più rilevanti figura il divieto di transito in Corso San Giorgio dall’8 giugno e, con restrizioni più estese, nella giornata dell’11 giugno, quando l’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai veicoli dell’organizzazione incaricati del trasporto degli ospiti.

Dal mattino dell’8 giugno fino al pomeriggio del 12 giugno sarà inoltre istituito il senso unico di marcia in direzione centro-periferia lungo Corso San Giorgio e Corso Francesco Crispi, nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Corso Nino Barone.

Le limitazioni riguardano anche la sosta. In diverse aree, tra cui Corso San Giorgio, Via Lanteri e Piazza San Michele, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per più giorni consecutivi. Ulteriori stalli saranno riservati ai mezzi autorizzati nella zona di Via Carmelo Caccamo durante la giornata dell’11 giugno.

Particolarmente significative le restrizioni per i pedoni previste il giorno della sfilata. Dalle ore 12 dell’11 giugno fino all’una del mattino del 12 giugno sarà vietato il transito a piedi lungo la Scalinata di San Giorgio, in un ampio tratto di Corso San Giorgio e in diverse vie del centro storico, tra cui Via Lanteri, Via Tantillo, Via Polara, Via Moncada e Via San Michele.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’assessore al Turismo Tino Antoci hanno spiegato che le misure sono state adottate per consentire l’organizzazione dell’evento in condizioni di sicurezza. Nel comunicato diffuso dal Comune sottolineano che “la nostra Città si prepara a vivere un grande evento di caratura internazionale il prossimo giovedì, 11 giugno”.

L’area di San Giorgio e il valore del sito

La location scelta per la manifestazione è la Scalinata di San Giorgio, uno dei luoghi simbolo della città barocca. Il monumento fa parte del sistema delle città tardo barocche del Val di Noto riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dal 2002.

L’evento porterà in città operatori del settore moda, ospiti e rappresentanti della stampa nazionale e internazionale, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità urbana nei giorni precedenti e successivi alla sfilata.