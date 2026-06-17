Modica si prepara alla prossima stagione di Serie A3 con un nuovo innesto nello staff tecnico. L’Avimec Modica ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Pagano nel ruolo di scoutman, completando così l’organigramma che affiancherà la squadra nel campionato nazionale. La nomina rappresenta uno degli ultimi tasselli della programmazione estiva del club biancazzurro in vista di un torneo che si annuncia particolarmente impegnativo.

Con l’ingresso di Pagano, la società chiude la definizione dello staff dopo le conferme dell’allenatore Enzo Distefano, del vice Manuel Benassi, del preparatore atletico Corrado Randazzo e della team manager Alessandra Ruta.

Lo scoutman avrà il compito di supportare il lavoro tecnico attraverso l’analisi delle prestazioni della squadra e lo studio degli avversari, un’attività sempre più centrale nella pallavolo moderna. Pagano arriva a Modica dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione con l’EnergyTime Campobasso e porterà competenze legate all’utilizzo di dati, video e strumenti di analisi tattica.

L’ingresso della nuova figura tecnica si inserisce nel percorso di preparazione del club alla Serie A3, categoria nella quale la formazione modicana rappresenta l’unica realtà siciliana presente nei campionati nazionali di vertice della pallavolo maschile.

Nelle sue prime dichiarazioni da componente dello staff, Pagano ha spiegato che il ritorno in Sicilia ha avuto anche una dimensione personale oltre che professionale. «Tornare in Sicilia non è stata semplicemente una scelta professionale, ma anche una risposta a qualcosa che sentivo dentro», ha affermato, sottolineando il valore della possibilità di rientrare nella propria terra dopo anni trascorsi lontano.

Il nuovo scoutman ha poi evidenziato gli aspetti che lo hanno convinto ad accettare la proposta della società modicana: «Il confronto con il coach è stato subito costruttivo: un roster di livello, obiettivi ambiziosi e una visione di crescita continua sono stati determinanti per la mia scelta».

Tra le priorità indicate da Pagano c’è il supporto quotidiano allo staff tecnico attraverso l’analisi dettagliata delle partite e dei dati statistici. «Sono molto attento all’analisi dei dati, ai video e a ogni dettaglio tattico», ha spiegato, aggiungendo che il suo obiettivo sarà fornire informazioni utili per migliorare la preparazione delle gare e contribuire all’ottimizzazione delle prestazioni della squadra.

L’annuncio completa ufficialmente la struttura tecnica dell’Avimec Modica in vista dell’avvio della nuova stagione sportiva.