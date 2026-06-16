L’Avimec Modica riparte dalla continuità anche fuori dal campo. In vista della prossima stagione di Serie A3, il club biancoazzurro ha confermato Alessandra Ruta nel ruolo di Team Manager, incarico che ricoprirà per il secondo anno consecutivo. Una scelta che consolida l’assetto organizzativo della società e rafforza una struttura tecnica già ampiamente definita in vista del nuovo campionato.

La conferma arriva dopo la valutazione positiva del lavoro svolto nella scorsa stagione. La dirigenza ha deciso di proseguire il percorso con una figura che si è occupata della gestione quotidiana della squadra, coordinando gli aspetti organizzativi e rappresentando un punto di riferimento per atleti e staff tecnico.

La permanenza di Ruta si inserisce in un quadro più ampio di stabilità interna. Nelle settimane precedenti erano infatti già arrivate le riconferme dei tecnici Enzo Distefano e Manuel Benassi, oltre a quella del preparatore atletico Corrado Randazzo. Un nucleo che consentirà alla società modicana di affrontare la nuova stagione partendo da un gruppo di lavoro già collaudato.

Alessandra Ruta Team Manager Avimec Modica, continuità nella gestione

Nel commentare la riconferma, Alessandra Ruta ha ringraziato la dirigenza per la fiducia ricevuta, sottolineando come la possibilità di proseguire l’esperienza in biancoazzurro rappresenti per lei un motivo di orgoglio e una responsabilità da affrontare con impegno.

«Per me è motivo di grande orgoglio continuare a far parte del progetto Avimec Modica», ha dichiarato, evidenziando la volontà di mettere ancora la propria esperienza al servizio della squadra e dello staff.

La Team Manager dell’Avimec Modica ha inoltre richiamato le difficoltà che attendono il club nella prossima annata sportiva, definita più impegnativa rispetto alla precedente, ma allo stesso tempo ricca di nuove motivazioni. «Il mio obiettivo è dare sempre il massimo, ogni giorno, con professionalità, disponibilità e passione», ha aggiunto.

La conferma di Ruta rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organigramma dell’Avimec Modica. Con gran parte dello staff già definito, la società può ora concentrarsi sulle prossime fasi della programmazione sportiva, con l’obiettivo di preparare al meglio il nuovo campionato di Serie A3.