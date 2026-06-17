Modica sarà presente al Ferrara Summer Festival non solo attraverso la musica, ma anche con uno dei suoi prodotti simbolo. In occasione del concerto dell’Italian Gospel Choir, in programma il 21 giugno in Piazza Ariostea, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha annunciato la realizzazione di un incarto celebrativo dedicato all’evento. L’iniziativa accompagna la partecipazione della delegazione della Modica Gospel Academy, chiamata a rappresentare la realtà corale siciliana all’interno di una formazione composta da oltre trecento artisti provenienti da tutta Italia.

Il Cioccolato di Modica IGP accompagna il concerto di Ferrara

L’elemento centrale della notizia è la scelta del Consorzio di associare il Cioccolato di Modica IGP a uno degli appuntamenti musicali dell’estate italiana attraverso una confezione commemorativa che richiama il concerto e il legame tra le due città coinvolte.

Sul palco ferrarese salirà l’Italian Gospel Choir, formazione che riunisce coristi provenienti da diverse regioni. Tra questi figurano 12 componenti della Modica Gospel Academy insieme al direttore Giorgio Rizza, chiamati a rappresentare la provincia di Ragusa nell’evento.

Secondo quanto comunicato dal Consorzio, la grafica speciale della tradizionale barretta IGP sarà dedicata all’appuntamento del 21 giugno e verrà successivamente conservata nella raccolta degli eventi ospitata dal Museo del Cioccolato di Modica.

Il legame tra Ferrara e Modica

L’iniziativa nasce anche dal richiamo al patrimonio storico delle due città. Ferrara e Modica condividono infatti il riconoscimento UNESCO, elemento che il Consorzio ha scelto di valorizzare attraverso questo progetto collegato alla manifestazione musicale.

Il direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, ha spiegato che la decisione è maturata dopo aver appreso della partecipazione della formazione modicana al concerto nazionale. «Non potevamo rimanere indifferenti a fronte di questo evento nazionale», ha dichiarato, sottolineando la presenza dei coristi della Modica Gospel Academy e il valore simbolico del collegamento tra città accomunate dal riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’iniziativa si inserisce nelle attività con cui il Consorzio promuove il prodotto certificato anche attraverso eventi culturali e occasioni di visibilità esterne al territorio. In questo caso, il collegamento tra musica e tradizione dolciaria offre a Modica un’ulteriore occasione di rappresentanza in un contesto nazionale.

Tra i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto figurano diverse attività e aziende del territorio modicano e della provincia di Ragusa.