A Modica prende forma il percorso che dovrebbe consentire la ripresa del rimborso bonus asili nido alle famiglie rimasto bloccato negli ultimi mesi. L’amministrazione comunale ha avviato la fase operativa per la costituzione di un elenco ufficiale delle strutture interessate, passaggio ritenuto necessario per consentire all’INPS di riattivare l’erogazione dei contributi, compresi quelli arretrati.

Il nodo riguarda la possibilità per le famiglie di ottenere il rimborso delle rette pagate agli asili nido. Secondo quanto comunicato dal Comune, negli ultimi giorni è stata attivata una commissione tecnica multidisciplinare incaricata di definire le procedure necessarie per superare l’impasse amministrativa che ha determinato il mancato riconoscimento dei rimborsi.

Il percorso è entrato nel vivo con una serie di incontri tra gli uffici comunali e i rappresentanti degli asili nido privati operanti sul territorio. Nel corso dell’ultima riunione, svoltasi il 17 giugno nella Sala Spadaro del Comune di Modica, sono stati illustrati gli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento e consegnata alle strutture una check list documentale necessaria per l’inserimento nell’albo ufficiale.

Rimborso bonus asili nido, il passaggio decisivo è l’albo delle strutture

L’obiettivo dell’ente è raccogliere in tempi rapidi la documentazione richiesta agli asili nido e procedere all’istruttoria dei fascicoli. Una volta completata questa fase, il Comune potrà trasmettere l’albo all’INPS, consentendo all’istituto previdenziale di riprendere le procedure di rimborso.

L’assessore alle Politiche sociali Concetta Spadaro ha spiegato che il lavoro svolto nelle ultime settimane ha portato alla definizione di un percorso condiviso tra amministrazione, uffici e gestori delle strutture. «Siamo arrivati alla risoluzione del problema sul mancato rimborso alle famiglie delle rette degli asili nido», ha dichiarato, aggiungendo che il Comune attende ora la documentazione necessaria per completare gli adempimenti richiesti.

La prospettiva indicata dall’amministrazione è quella di una ripresa dei pagamenti con effetto retroattivo, permettendo così alle famiglie interessate di recuperare anche le somme relative ai periodi precedenti, una volta concluso l’iter amministrativo e ottenuto il via libera dell’INPS.

Resta ora da verificare la tempistica con cui le strutture presenteranno la documentazione richiesta e quella necessaria agli uffici per completare le verifiche. Da questi passaggi dipenderà la concreta riattivazione dei rimborsi destinati alle famiglie modicane.