Il Modica Gospel Academy sarà tra i protagonisti del Ferrara Summer Festival del prossimo 21 giugno, data in cui si celebra la Giornata Internazionale della Musica. Tredici componenti della formazione modicana prenderanno parte all’evento come membri dell’Italian Gospel Choir, portando sul palco di Piazza Ariostea la rappresentanza della Sicilia in una manifestazione di rilievo nazionale.

La notizia riguarda la convocazione di dodici coristi e del maestro Giorgio Rizza all’interno della Nazionale Gospel Italiana, realtà che nel corso della sua attività ha ricevuto per due volte la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per le 21:00 nella storica piazza ferrarese.

Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania, Mary Zaccone e il maestro Giorgio Rizza sono i rappresentanti del gruppo che saliranno sul palco insieme agli altri artisti dell’ensemble nazionale.

La partecipazione costituisce un riconoscimento per il percorso svolto dall’associazione modicana, che negli ultimi anni ha sviluppato un’attività dedicata alla diffusione del repertorio gospel e spiritual anche oltre il territorio provinciale. La presenza all’iniziativa di Ferrara consentirà alla formazione iblea di confrontarsi con una realtà corale di livello nazionale davanti al pubblico del festival.

In vista dell’evento, il coro ha proseguito le prove sotto la direzione del maestro Giorgio Rizza, concentrandosi sulla definizione del repertorio che sarà eseguito durante la serata.

«Portare la nostra voce e la nostra terra in un contesto così prestigioso è un onore immenso, ma anche una grande responsabilità», afferma il maestro Rizza. «Questo appuntamento non è solo un traguardo per la nostra Academy, ma una celebrazione del potere unificante del gospel. Siamo pronti a dare il massimo e a far sentire tutto il calore e l’energia della Sicilia».

L’iniziativa assume anche un valore di scambio culturale tra territori diversi del Paese, con musicisti provenienti da varie regioni che condivideranno il palco in occasione della Giornata Internazionale della Musica. Per il Modica Gospel Academy si tratta di una partecipazione che amplia la visibilità del progetto artistico nato nel territorio ibleo e che, attraverso questa convocazione, porta una rappresentanza siciliana in uno degli appuntamenti musicali in programma a Ferrara.