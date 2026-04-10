Il Modica Gospel Academy volerà a Torino il prossimo 19 aprile per partecipare a uno dei raduni corali più rilevanti del panorama europeo. La delegazione iblea prenderà parte alla Masterclass internazionale organizzata dal Sunshine Gospel Choir, evento che culminerà in un grande concerto corale insieme a centinaia di interpreti provenienti da ogni parte d’Italia.

La trasferta piemontese rappresenta un’occasione di alta formazione tecnica e artistica per il collettivo modicano. Il genere gospel, nato nei campi di cotone del Sud degli Stati Uniti e consolidatosi nelle chiese afroamericane tra gli anni ’20 e ’30, ha visto negli ultimi quindici anni una diffusione senza precedenti in Sicilia. Il territorio regionale ospita oggi oltre venti formazioni attive, consolidando una “scuola” mediterranea capace di fondere il calore vocale isolano con le tecniche polifoniche d’oltreoceano.

Docenti statunitensi e il confronto con l’eccellenza europea

Il programma della Masterclass prevede lo studio intensivo sotto la guida di docenti di fama mondiale, esponenti della tradizione di New York e Philadelphia. Tra i nomi di spicco figurano Noreda Graves, Edward “Busta” Fields, Rodney Bradley, Tyree Miller e Maryta Fields, già vincitrice al celebre Apollo Theater di Harlem. I coristi siciliani avranno così l’opportunità di affinare lo stile spiritual e le dinamiche corali direttamente con chi incarna l’essenza del genere.

L’evento è coordinato dal Sunshine Gospel Choir diretto da Alex Negro, formazione che nel 2024 ha ottenuto il titolo di “Miglior coro gospel d’Europa” presso la Royal Albert Hall di Londra. Per il Modica Gospel Academy, confrontarsi con una realtà di tale caratura internazionale significa validare il percorso di crescita avviato nel sud-est siciliano e acquisire nuove competenze da riportare nel comprensorio.

Giorgio Rizza: un ponte tra la Sicilia e la tradizione americana

La partecipazione al raduno di Torino non è solo un traguardo individuale per i coristi, ma un investimento culturale per l’intera isola. Attraverso lo studio delle radici della musica spiritual, il gruppo punta a elevare lo standard delle performance locali, portando in Sicilia le tecniche di direzione e di armonizzazione vocale apprese durante la full immersion torinese.

“Entrare in questo contesto significa vivere un’esperienza di altissimo livello e confrontarsi con la vera tradizione americana,” spiega il maestro Giorgio Rizza, direttore del Modica Gospel Academy. “Siamo pronti a portare con noi nuova energia e consapevolezza per far crescere il nostro coro e, di riflesso, arricchire la proposta culturale in tutta la Sicilia. È un passaggio fondamentale nel cammino che stiamo costruendo insieme.”