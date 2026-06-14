Gianni Recupido è il nuovo allenatore della Virtus Ragusa con contratto pluriennale. Il coach torna dopo 584 giorni per guidare il progetto tecnico del club. La Virtus Ragusa affida nuovamente la prima squadra a Gianni Recupido, che torna sulla panchina biancazzurra dopo circa un anno e mezzo di distanza dall’ultima esperienza. Il tecnico ragusano guiderà il club nel prossimo campionato di Serie B Interregionale con un accordo su base pluriennale.

Il ritorno ufficiale segna una scelta di continuità ma anche di rilancio per la società, che punta a consolidare il percorso tecnico avviato nelle ultime stagioni.

Virtus Ragusa e il ritorno di Recupido in panchina

Il ritorno di Gianni Recupido alla Virtus Ragusa arriva a 584 giorni dall’ultima gara da allenatore, datata 6 novembre 2024 contro Desio in Serie B Nazionale. Una pausa dalla guida della prima squadra durante la quale il tecnico ha maturato nuove esperienze anche nel settore giovanile.

“Io e la Virtus meritiamo un finale diverso – dichiara coach Recupido – Lasciare in quel modo è stata una decisione dolorosa, anche a livello personale. Questa maglia, per un ragusano, è qualcosa di indescrivibile, che ti prende dentro. Per qualche mese ho completamente staccato la spina, poi l’impegno alla Pegaso, coi ragazzini, mi ha rigenerato e dato entusiasmo. Sono grato alla Virtus per questa occasione: mi hanno parlato di progetto, di crescita, di sviluppo dentro e fuori dal campo. Non sarà una stagione fine a se stessa”.

Il tecnico ha sottolineato come il nuovo incarico si inserisca in una visione più ampia, basata su crescita e sostenibilità del progetto sportivo.

Il contratto pluriennale prevede la costruzione di un percorso tecnico a medio termine, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani e alla continuità del lavoro già avviato.

“Cercheremo di dare continuità all’eccellente lavoro fatto lo scorso anno da coach Di Gregorio, che mi lascia in eredità un progetto tecnico ben avviato e una squadra con grossi margini di crescita. Si tratta di giocatori giovani e attrezzati, che in larga parte vorremmo confermare”, ha aggiunto Recupido.

Il ritorno del tecnico si inserisce in una storia sportiva già intensa con la Virtus Ragusa: negli anni ’90 era stato assistente allenatore contribuendo al percorso che portò alla promozione in Serie A2. Più recentemente, nel 2023/24, ha guidato la squadra alla promozione in Serie B Nazionale al termine di una serie playoff particolarmente combattuta.

Esperienze significative anche nel basket femminile, con la Passalacqua Ragusa, dove ha conquistato una Coppa Italia e raggiunto due finali scudetto, oltre a un lungo lavoro nel settore giovanile.

Il progetto tecnico della Virtus Ragusa con Recupido

La società ha definito il ritorno del coach come un passaggio strategico per il futuro. Il direttore sportivo Alessandro Vicari ha parlato di una scelta di continuità e progettualità.

“Il ritorno di Gianni Recupido rappresenta una scelta di continuità e, al tempo stesso, di prospettiva. Conosciamo il suo valore tecnico, la sua capacità di lavorare con i giovani e il legame profondo che lo unisce alla Virtus e alla città. Dopo una stagione positiva, vogliamo consolidare il percorso avviato e continuare a costruire un progetto serio, sostenibile e ambizioso. Siamo felici che Gianni abbia condiviso questa visione e abbia scelto di tornare a guidare la nostra prima squadra: per noi è un segnale importante, dentro e fuori dal campo”.

La presidente Sabrina Sabbatini ha invece voluto ringraziare il precedente staff tecnico e ribadire la continuità gestionale del progetto sportivo. Un passaggio di consegne che conferma la volontà del club di mantenere stabilità organizzativa e crescita progressiva.