Da questa sera il lungomare di Raganzino a Pozzallo si arricchisce di una nuova attrazione. Alle 19 è infatti prevista l’inaugurazione della Ruota Panoramica di Raganzino, installazione della società Eurowheel che, con i suoi 32 metri di altezza e una capacità complessiva di 140 posti, offrirà una vista dall’alto sulla città e sul litorale.

La nuova struttura è stata collocata in uno dei punti più conosciuti della costa pozzallese, affacciato sul Mar Mediterraneo e frequentato soprattutto durante la stagione estiva. L’area di Raganzino rappresenta infatti uno dei principali luoghi di ritrovo per residenti e visitatori, grazie alla presenza della spiaggia e del lungomare che negli anni è diventato uno spazio dedicato alle passeggiate e alle iniziative all’aperto.

La ruota panoramica punta ad ampliare l’offerta di intrattenimento della città, consentendo di osservare da una prospettiva diversa il centro urbano, il porto e il tratto di costa che caratterizza Pozzallo. L’esperienza risulta particolarmente suggestiva nelle ore del tramonto, quando il panorama sul mare e sulla città assume una particolare valenza scenografica.

La struttura raggiunge 32 metri di altezza ed è in grado di ospitare fino a 140 persone complessivamente nelle proprie cabine, rappresentando una delle attrazioni temporanee di maggiore impatto visivo installate sul lungomare cittadino.

A gestire l’installazione è Eurowheel, azienda italiana specializzata nella realizzazione e nella gestione di ruote panoramiche itineranti destinate a eventi e località turistiche. Le sue strutture vengono montate temporaneamente in diverse città italiane, contribuendo ad arricchire l’offerta di intrattenimento e a valorizzare punti panoramici particolarmente frequentati.

L’arrivo della ruota si inserisce nel periodo di maggiore afflusso turistico per il Comune di Pozzallo, città che durante l’estate richiama numerosi visitatori grazie alle sue spiagge e al suo lungomare. La nuova installazione aggiunge così un ulteriore elemento di interesse per cittadini e turisti, offrendo una visuale privilegiata sul tratto costiero di Raganzino e sull’intero scenario urbano.