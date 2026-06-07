Pozzallo si prepara a un mese di giugno caratterizzato da un fitto calendario di appuntamenti culturali, turistici e religiosi. Al centro del programma ci saranno le celebrazioni per il 197° anniversario dell’autonomia comunale, eventi dedicati all’enogastronomia, raduni motoristici e le tradizionali feste patronali di San Giovanni Battista e San Paolo Apostolo.

L’avvio simbolico della stagione è previsto con l’inaugurazione della ruota panoramica alla Rotonda di Raganzino. Il programma entrerà però nel vivo il 12 giugno, data che ricorda il decreto con cui, nel 1829, re Francesco I delle Due Sicilie sancì la separazione di Pozzallo da Modica, trasformando la borgata in Comune autonomo. La ricorrenza sarà celebrata con una cerimonia istituzionale presso il plesso Pandolfi.

Pozzallo celebra i 197 anni dell’autonomia

Nella stessa giornata prenderà il via il forum sindacale nazionale “Uniti sotto lo stesso casco – Costruzioni Migranti dell’Euromediterraneo”, promosso dalla Fillea CGIL e dedicato ai temi del lavoro e delle migrazioni nel Mediterraneo.

Spazio anche all’enogastronomia con la quarta edizione de “I Calici dei Cabrera“, manifestazione sostenuta dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura. L’iniziativa proporrà degustazioni, incontri tematici, show cooking e momenti di approfondimento dedicati alle produzioni del territorio.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figura inoltre il concerto di Lello Analfino, previsto in piazza Municipio nella serata del 12 giugno.

Il weekend del 13 e 14 giugno sarà invece dedicato ai motori, con il primo Raduno Nazionale Vespa Club e un appuntamento di mototurismo organizzato dai Funny Riders. Le iniziative si alterneranno tra piazza delle Rimembranze, Anfiteatro Pietrenere e Pantano Raganzino.

Secondo il programma diffuso dal Comune, il 12 giugno è previsto anche l’arrivo di una nave passeggeri nel porto cittadino, con turisti stranieri che potranno visitare il centro e le principali attrazioni della zona.

Feste patronali e spettacoli fino a fine mese

Dopo la prima parte del calendario, l’attenzione si sposterà sulle tradizioni religiose. Dal 19 al 24 giugno si svolgeranno gli eventi collegati ai festeggiamenti di San Giovanni Battista, tra teatro popolare, la tradizionale “Varchiata a Mare”, la Festa del Gelato e la processione del santo patrono.

Dal 26 al 29 giugno sarà invece la volta delle celebrazioni dedicate a San Paolo Apostolo, nel quartiere omonimo, con spettacoli, iniziative gastronomiche e la tradizionale processione conclusiva.

Nel corso del mese troveranno spazio anche i saggi delle scuole di danza cittadine, che coinvolgeranno centinaia di allievi e famiglie tra l’Anfiteatro Pietrenere, l’Anfiteatro Raganzino e piazza delle Rimembranze.

Pozzallo, centro costiero della provincia di Ragusa con circa 19 mila abitanti, rappresenta uno dei principali poli turistici della fascia sud-orientale della Sicilia e ospita uno dei porti strategici per i collegamenti con Malta. La data del 12 giugno mantiene un forte valore identitario per la comunità locale perché coincide con l’atto che sancì la nascita amministrativa del Comune autonomo nel 1829.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha sottolineato che il calendario conferma la capacità della città di attrarre manifestazioni e visitatori. Il vicesindaco Raffaele Monte ha evidenziato come le iniziative siano state sostenute attraverso finanziamenti pubblici e privati senza ricadute dirette sul bilancio comunale.