La notizia della morte di Ornella Pace, scomparsa all’età di 53 anni, ha suscitato commozione a Ragusa. La donna è deceduta nelle ultime ore e la sua scomparsa ha generato numerosi messaggi di vicinanza da parte di amici, conoscenti e cittadini che hanno espresso cordoglio alla famiglia.

I funerali sono stati fissati per lunedì 8 giugno alle ore 9.30 nella chiesa di San Pio X, dove parenti e amici potranno darle l’ultimo saluto.

La donna lascia due sorelle e un fratello. Attorno ai familiari si è stretta in queste ore una rete di affetto e solidarietà da parte della comunità ragusana. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando incredulità tra quanti la conoscevano. Numerosi i messaggi di partecipazione al dolore della famiglia comparsi nelle ultime ore, segno della vicinanza della comunità in un momento particolarmente difficile.