Grave incidente stradale oggi lungo la Strada Provinciale 85 a Scoglitti. Nello scontro tra due veicoli un uomo di 53 anni è rimasto seriamente ferito ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Ragusa, nei pressi dello svincolo per contrada Passo Marinaro, lungo una delle principali arterie che collegano la fascia costiera del Ragusano.

Secondo le prime informazioni disponibili, nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento del conducente più grave.

Per il 53enne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, struttura di riferimento regionale per i traumi maggiori. Le sue condizioni restano sotto osservazione e al momento non sono stati diffusi bollettini ufficiali sul quadro clinico.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli accertamenti sono ancora in corso.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi tecnici, il tratto della Sp 85 interessato dal sinistro è rimasto chiuso per diverse ore.

La sospensione del traffico ha provocato rallentamenti e disagi lungo la rete viaria della fascia costiera. La provinciale rappresenta infatti un collegamento strategico tra Scoglitti, frazione marinara del comune di Vittoria, e Santa Croce Camerina, percorso particolarmente frequentato durante la stagione estiva da residenti, lavoratori e turisti diretti verso il litorale.