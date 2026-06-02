Dal 12 al 14 giugno Pozzallo ospiterà la quarta edizione di “Calici dei Cabrera”, rassegna enogastronomica e musicale che quest’anno ruota attorno alle produzioni tipiche del Sud-Est siciliano. L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e promossa dal Comune, mette a sistema una rete di consorzi e strade del vino per costruire un percorso tra sapori, tecniche culinarie e musica live.

Pozzallo torna ad accendere i riflettori sulla propria tradizione culinaria con la quarta edizione di “Calici dei Cabrera”, in programma dal 12 al 14 giugno nel centro della cittadina marinara. La manifestazione — finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e promossa dal Comune di Pozzallo — punta a connettere la storia del territorio con le sue produzioni agroalimentari d’eccellenza.

Il filo conduttore è il rapporto tra identità locale e vocazione internazionale. Pozzallo, storicamente porto di transito nel Mediterraneo, viene proposta come punto d’accesso alle rotte commerciali e culturali del mare. Non è una metafora astratta: la città ha costruito la propria storia attorno ai traffici marittimi, e quella stessa apertura si riflette oggi nella rete di partner coinvolti nell’evento. Tra questi figurano la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, l’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est, la delegazione ONAV di Modica e i consorzi di tutela di quattro denominazioni di origine: Val di Noto Doc, Cerasuolo di Vittoria Docg, Olio Dop Monti Iblei, Ragusano Dop e Pomodoro di Pachino Igp.

Il programma nel dettaglio

Venerdì 12 giugno si aprirà con un talk intitolato “L’oro e il rubino del Sud-Est: biodiversità agricola come volano di attrattività turistica internazionale”. Al centro del dibattito il ruolo dei vitigni autoctoni nel racconto del territorio e la capacità di Pozzallo di intercettare flussi turistici internazionali. A seguire, una degustazione guidata di oli extravergine d’oliva con l’oleologo, produttore e giornalista Enzo Signorelli.

Sabato 13 sarà la giornata degli show cooking. Protagoniste le cosiddette “Pietanze della Contessa”, con una cucina tradizionale rivisitata in chiave dimostrativa. Il pubblico potrà assistere alla preparazione della pasta fresca con pesto di mandorle e prosciutto crudo croccante, in un laboratorio pratico aperto alla partecipazione diretta.

Domenica 14 giugno, altro show cooking dedicato alla tecnica del cous cous e alla ncucciata a mano, metodo di lavorazione artigianale del grano. Due le proposte di abbinamento: un sugo di pesce pescato localmente e una variante vegetariana preparata con le erbe e i prodotti degli orti iblei.

A scandire le serate ci sarà musica live, con un programma che alterna pop e jazz.

«Con la quarta edizione di “Calici dei Cabrera”, Pozzallo torna a celebrare il connubio perfetto tra eccellenza enogastronomica e grande musica», ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Turismo, Raffaele Monte. «La nostra città ha nel mare il suo naturale ambasciatore: un elemento che, storicamente e ancora oggi, permette di far conoscere le eccellenze della nostra terra al mondo intero. È un invito aperto a cittadini e turisti affinché si lascino conquistare dalle suggestioni, dai sapori e dalle tradizioni di un territorio unico»

La rassegna rappresenta anche un banco di prova per il modello di promozione turistica integrata che la provincia di Ragusa sta costruendo attorno alle sue denominazioni di origine. Il legame tra enogastronomia, identità culturale e turismo esperienziale è al centro delle strategie regionali degli ultimi anni, e appuntamenti come quello di Pozzallo contribuiscono a consolidare quella vocazione. Per ulteriori aggiornamenti sul programma, consultare il sito del Comune di Pozzallo e la pagina dedicata agli eventi enogastronomici della Sicilia sul portale regionale.