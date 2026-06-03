A Ragusa, nel quartiere della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, iniziano da venerdì 5 giugno i tradizionali festeggiamenti religiosi dedicati alla comunità locale. Un programma fitto di appuntamenti che si svilupperà per oltre una settimana tra celebrazioni, momenti di preghiera e iniziative di aggregazione.
La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del quartiere e coinvolge fedeli, famiglie e associazioni del territorio.
Avvio delle celebrazioni
Le celebrazioni si apriranno con la Santa Messa delle 8,30, seguita nel pomeriggio dalla preghiera del Santo Rosario e dalla novena. In serata è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara, con il mandato agli animatori del Grest.
A seguire, un incontro pubblico su temi di attualità sociale e culturale dal titolo “Un mondo inquieto: istinti di guerra e speranze di pace”.
Un programma tra fede e comunità
Il programma proseguirà sabato con momenti dedicati alla partecipazione delle famiglie, tra cui attività sportive e iniziative di quartiere come la passeggiata in bici “ByciclandoinPlatani” lungo le vie della zona.
Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale Wacky Races, la corsa di carretti autocostruiti lungo viale dei Platani, giunta alla quarta edizione e patrocinata dal Comune di Ragusa. Un appuntamento che unisce spettacolo, creatività e partecipazione popolare.
Domenica di solennità
Domenica sarà dedicata alla solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, con celebrazioni eucaristiche e la messa in cattedrale presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. In serata è prevista la processione eucaristica cittadina.
I festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù rappresentano ogni anno un momento di forte identità per la comunità del quartiere, capace di unire dimensione religiosa e partecipazione sociale.
La parrocchia invita cittadini e famiglie a vivere questi giorni con spirito di condivisione e partecipazione.
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