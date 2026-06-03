L’Assegno unico 2026 entra in una fase particolarmente delicata per milioni di famiglie, con il mese di giugno che segna sia l’arrivo degli accrediti sia un passaggio amministrativo decisivo. L’INPS ha infatti stabilito il calendario dei pagamenti, distinguendo tra chi percepisce già la prestazione senza variazioni e chi ha presentato una domanda recente o comunicato modifiche al nucleo familiare.

Il nodo centrale resta però l’aggiornamento dell’ISEE, che deve essere presentato entro il 30 giugno 2026 per evitare penalizzazioni economiche e garantire l’importo corretto dell’Assegno unico.

Assegno unico 2026: quando arrivano i pagamenti

Per i nuclei familiari già beneficiari e senza variazioni rispetto alla situazione economica o anagrafica, l’accredito dell’Assegno unico è previsto a metà mese. Le date indicate dall’INPS per giugno 2026 si collocano tra il 18 e il 19 del mese.

Tempi diversi, invece, per chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato recentemente la propria situazione. In questi casi, i controlli amministrativi richiedono più tempo e il pagamento può slittare all’ultima settimana di giugno o, al più tardi, ai primi giorni del mese successivo.

Una differenza che incide direttamente sulla gestione delle spese familiari e sulla programmazione mensile dei bilanci domestici.

ISEE e importi: la scadenza del 30 giugno

Il 30 giugno 2026 rappresenta la data limite per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria all’aggiornamento dell’ISEE. Senza questo passaggio, l’INPS applica automaticamente l’importo minimo della prestazione.

Chi non aggiorna la propria situazione reddituale continua infatti a ricevere la quota base pari a 58,30 euro mensili per figlio, indipendentemente dalla reale condizione economica.

La trasmissione della DSU tramite CAF o piattaforme autorizzate consente invece il ricalcolo dell’importo e, nei casi previsti, anche il riconoscimento degli arretrati a partire da marzo.

Assegno unico 2026 importi: le soglie previste

Gli importi dell’Assegno unico per il 2026 sono aggiornati in base alla rivalutazione legata all’inflazione. La soglia massima prevista è di 203,80 euro mensili per ciascun figlio minorenne per i nuclei con ISEE fino a 17.468,51 euro.

All’aumentare del reddito, la prestazione diminuisce gradualmente fino a raggiungere la quota minima di 58,30 euro per chi supera i 46.582,71 euro di ISEE.

Il sistema è quindi strutturato su fasce progressive che collegano direttamente l’importo del sostegno alla condizione economica dichiarata.

Cosa accade senza ISEE aggiornato

La mancata presentazione dell’ISEE entro la scadenza del 30 giugno comporta conseguenze rilevanti. L’INPS riconosce comunque l’importo minimo, ma solo chi regolarizza la posizione entro il termine può ottenere il ricalcolo e gli arretrati.

Dal 1° luglio, invece, cambia il meccanismo: l’adeguamento della prestazione non ha più effetto retroattivo e vale solo dal mese di presentazione della nuova documentazione.

Una differenza che può tradursi in una perdita economica significativa per le famiglie in ritardo.