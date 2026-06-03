Le scadenze fiscali giugno 2026 segnano uno dei momenti più intensi dell’anno per il sistema tributario italiano. Il mese si apre con adempimenti tecnici e prosegue con versamenti centrali come l’acconto IMU del 16 giugno, fino ad arrivare al saldo delle imposte sui redditi previsto per fine mese. Un calendario fitto che coinvolge lavoratori dipendenti, pensionati, imprese e titolari di partita IVA.

Tra le principali novità, si segnala anche l’attenzione agli immobili non locati o utilizzati solo saltuariamente, tema che si intreccia con la gestione dell’imposta municipale propria e con gli aggiornamenti normativi che incidono sul calcolo dei versamenti.

IMU e imposte: il cuore delle scadenze fiscali giugno 2026

Il passaggio centrale delle scadenze fiscali giugno 2026 è fissato al 16 giugno, data entro cui dovrà essere versato l’acconto IMU. Nello stesso giorno sono previsti anche gli adempimenti periodici relativi a IVA, ritenute IRPEF e contributi INPS riferiti al mese precedente.

Per i contribuenti mensili, l’appuntamento riguarda il versamento dell’IVA di maggio tramite modello F24, mentre i sostituti d’imposta sono chiamati a gestire ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo.

A fine mese, il 30 giugno, si concentra invece una seconda fase cruciale: saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, oltre ad altri adempimenti che includono comunicazioni fiscali e aggiornamenti legati alle agevolazioni in corso.

Rottamazione cartelle e nuovi termini di regolarizzazione

Un capitolo rilevante delle scadenze fiscali giugno 2026 riguarda la gestione delle cartelle esattoriali. È previsto un doppio binario: da un lato la tolleranza fino all’8 giugno per la rata della rottamazione quater, dall’altro l’attesa comunicazione relativa alla nuova rottamazione quinquies da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per chi aderisce alle procedure agevolate, il mese rappresenta una fase decisiva per mettersi in regola con eventuali debiti fiscali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Imposte sui redditi e partite IVA

Le scadenze fiscali giugno 2026 coinvolgono anche la dichiarazione dei redditi. Per dipendenti e pensionati è previsto il versamento del saldo e del primo acconto entro il 30 giugno, con possibilità di differimento nei mesi successivi applicando le maggiorazioni previste.

Per le partite IVA soggette a ISA, minimi e forfettari, i termini risultano differenziati, con proroghe che possono spostare i versamenti fino a luglio e agosto.

Un mese centrale per la pianificazione fiscale

Giugno si conferma quindi uno dei mesi più complessi dell’anno sul piano tributario. La concentrazione delle scadenze fiscali giugno 2026 richiede una gestione attenta da parte di contribuenti e professionisti, anche per evitare ritardi e sanzioni.