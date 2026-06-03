Una nuova scossa di terremoto oggi ha interessato il territorio siciliano. L’evento sismico è stato registrato nelle prime ore di martedì 3 giugno, intorno alle 6, con epicentro in mare nei pressi delle Isole Eolie.

Secondo le informazioni disponibili, il terremoto ha raggiunto una magnitudo locale (ML) di 3.9 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nelle acque dell’arcipelago eoliano e, al momento, non risultano danni a persone o abitazioni.

La scossa si inserisce in una fase di particolare attenzione per l’area dello Stretto e del basso Tirreno, dopo il forte terremoto registrato nella notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria. Quel sisma, rilevato alle 00.12, aveva raggiunto una magnitudo di 6.2 ed è stato percepito distintamente anche in diverse province siciliane.

Terremoto oggi: paura dopo il sisma avvertito tra Calabria e Sicilia

L’evento sismico avvenuto in Calabria aveva generato apprensione in numerosi centri della regione e della Sicilia. Le segnalazioni erano arrivate in particolare dalle aree di Palermo, Messina, Catania e Siracusa, dove molti residenti avevano percepito il movimento tellurico.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto era stato localizzato a una profondità di circa 250 chilometri. L’epicentro risultava situato a 41 chilometri da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e 72 da Catanzaro.

La considerevole profondità del sisma ha contribuito alla sua percezione su un’area molto ampia del Sud Italia, compresa parte della Sicilia orientale e settentrionale.