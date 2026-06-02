Poco dopo la mezzanotte il Mezzogiorno ha tremato. Un sisma di rilevante intensità ha interessato il Tirreno meridionale, con epicentro localizzato in mare a circa 35 chilometri dalla costa di Amantea. L’orologio segnava le 00:12 quando le prime scosse hanno svegliato migliaia di persone, spingendo molti a riversarsi nelle strade per precauzione.

La magnitudo rilevata è stata 6.2, un valore che in altri contesti avrebbe potuto causare danni significativi. In questo caso, però, un fattore tecnico ha fatto la differenza: l’ipocentro è stato collocato a 250 chilometri di profondità. A quella distanza dal suolo, l’energia sismica si disperde su un’area molto più vasta prima di raggiungere la superficie, attenuando considerevolmente la violenza delle oscillazioni avvertite in superficie.

Il terremoto avvertito da Cosenza fino a Napoli

L’evento è stato percepito su un’area geografica insolitamente estesa. In Calabria la scossa ha avuto una durata tale da generare apprensione diffusa, con residenti scesi in strada in diversi comuni della regione. Il fenomeno si è propagato verso est, raggiungendo la provincia di Ragusa e ampie zone della Sicilia, e verso nord fino alla Campania, dove i comuni dell’area vesuviana e la stessa Napoli hanno registrato oscillazioni ben avvertite. Anche la Basilicata è stata interessata.

Sul piano delle distanze, l’epicentro è risultato a circa 41 chilometri da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e 72 da Catanzaro.

I centralini dei Vigili del fuoco hanno ricevuto un alto volume di chiamate da parte di cittadini preoccupati, ma le Sale Operative calabresi non hanno registrato alcuna richiesta di intervento riconducibile al sisma. Nessun danno a strutture, nessun ferito. La Protezione Civile ha attivato il monitoraggio costante della situazione nelle ore successive all’evento.

Il contesto sismico: la Calabria tra le aree più esposte d’Italia

Non si tratta di un territorio estraneo ai fenomeni tellurici. La Calabria figura storicamente tra le regioni italiane a più elevata pericolosità sismica, come documentato dall’INGV — Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il tratto di mare interessato da questa scossa è caratterizzato da una complessa dinamica di subduzione tra la zolla africana e quella euroasiatica, che genera con una certa frequenza eventi profondi di questa natura. Proprio la profondità eccezionale dell’ipocentro — ben al di sopra della soglia che normalmente discrimina i sismi superficiali da quelli intermedi — spiega perché un terremoto di magnitudo 6.2 non abbia prodotto le conseguenze che ci si potrebbe attendere.

Per ampiezza dell’area coinvolta e intensità della scossa, l’evento si colloca tra i più significativi registrati nel Sud Italia negli ultimi anni. Stavolta, tuttavia, il bilancio finale racconta solo di notti insonni e qualche ora di spavento.