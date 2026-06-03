Una ricerca coordinata dall’Istituto Italiano di Tecnologia ha analizzato come i traumi infantili cervello possano lasciare effetti duraturi sullo sviluppo neurologico e sul comportamento. Lo studio, pubblicato su Cell Reports Medicine, evidenzia che l’età in cui si verifica un evento traumatico può influenzare il tipo di conseguenze osservate negli anni successivi.

Secondo i risultati della ricerca, sostenuta dal Fondo Italiano per la Scienza del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’impatto di un trauma varia a seconda della fase dello sviluppo cerebrale in cui viene vissuto. I dati potrebbero contribuire in futuro alla definizione di trattamenti più mirati per alcuni disturbi psichiatrici correlati a esperienze traumatiche.

I ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova hanno studiato modelli murini integrando i risultati con l’analisi di un campione di pazienti. L’obiettivo era comprendere in che modo eventi traumatici vissuti dall’infanzia fino ai primi anni dell’età adulta possano modificare il funzionamento del cervello.

I risultati mostrano che un trauma vissuto durante l’infanzia può essere associato a difficoltà nella socialità, mentre esperienze traumatiche avvenute in adolescenza sembrano correlarsi maggiormente a comportamenti aggressivi e dominanti. I ricercatori hanno inoltre osservato manifestazioni di ansia in tutte le fasce d’età analizzate.

Traumi infantili cervello: quali aree risultano maggiormente coinvolte

Le analisi omiche e proteomiche utilizzate nello studio hanno permesso di esaminare simultaneamente migliaia di geni e proteine. Secondo gli autori, il trauma attiva processi biologici che possono lasciare una traccia persistente nel cervello, modificando l’attività di specifiche aree coinvolte nella regolazione delle emozioni e del comportamento.

Nel caso dei traumi precoci risultano particolarmente interessate amigdala, ippocampo e ipotalamo, strutture fondamentali per la memoria, la risposta emotiva e la gestione dello stress. I traumi vissuti in età più avanzata sembrano invece coinvolgere maggiormente la corteccia prefrontale, regione associata al controllo degli impulsi e ai processi decisionali.

Secondo gli autori della ricerca, questi dati supportano l’ipotesi dell’esistenza di “finestre critiche” dello sviluppo durante le quali il cervello appare più vulnerabile agli effetti degli eventi traumatici.

Un altro elemento emerso riguarda la proteina BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), considerata un regolatore chiave della plasticità cerebrale. Gli studiosi hanno identificato questa molecola come un potenziale bersaglio terapeutico. La modulazione dei suoi meccanismi biologici potrebbe contribuire, in futuro, ad attenuare alcune conseguenze dei traumi vissuti nella giovane età adulta.

Gli autori sottolineano che i risultati potrebbero favorire lo sviluppo di approcci terapeutici personalizzati basati non soltanto sul tipo di trauma subito, ma anche sul momento della vita in cui l’evento si è verificato. La ricerca apre quindi nuove prospettive per comprendere meglio l’origine di alcuni disturbi psichiatrici e individuare strategie di trattamento più precise.

Per approfondire lo studio è possibile consultare la pubblicazione scientifica disponibile attraverso la rivista Cell Reports Medicine.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.