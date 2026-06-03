COMISO – Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto all’interno della scuola e il ruolo dello sport come strumento di crescita e partecipazione. L’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Comiso ha ottenuto il primo premio del service “Sport e Inclusione” promosso dal Distretto Lions 108 YB Sicilia.

La consegna del premio è avvenuta nei giorni scorsi durante una cerimonia organizzata a Catania, alla presenza dei rappresentanti del Lions Club e delle realtà scolastiche coinvolte nei progetti dedicati all’inclusione e alla cittadinanza attiva.

Per la scuola comisana si tratta di un riconoscimento che premia un percorso costruito negli anni attraverso attività educative capaci di coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie.

L’obiettivo del progetto è utilizzare lo sport non soltanto come pratica motoria, ma come occasione di confronto, rispetto delle regole e partecipazione, favorendo l’inclusione degli alunni e la crescita delle competenze relazionali.

La dirigenza scolastica ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il premio rappresenti il frutto di un lavoro condiviso da tutta la comunità educante.

«Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione per tutta la comunità del Verga. È il risultato di un lavoro condiviso che vede docenti, studenti e famiglie impegnati nella costruzione di occasioni educative significative», ha evidenziato la scuola.

Un percorso che mette al centro inclusione e partecipazione

Negli ultimi anni il Verga di Comiso si è distinto per iniziative che integrano attività didattiche, inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Il premio assegnato dal Lions conferma questa impostazione educativa e riconosce il valore di progetti che utilizzano lo sport come linguaggio comune capace di favorire integrazione e collaborazione tra gli studenti.

L’istituto ha inoltre ribadito la volontà di proseguire lungo questo percorso, investendo in nuove attività rivolte ai giovani e alla valorizzazione delle loro potenzialità.

Per la comunità scolastica comisana il riconoscimento ottenuto rappresenta un ulteriore incentivo a rafforzare iniziative che mettono al centro la partecipazione e l’inclusione attraverso l’educazione.