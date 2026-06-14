La quarta edizione di Calici dei Cabrera – “A… mare il vino” continua a richiamare pubblico a Pozzallo, dove la seconda serata della manifestazione, svoltasi il 14 giugno, ha registrato oltre 600 degustazioni e la presenza di più di 200 visitatori nella Villa Comunale. Il dato rappresenta l’elemento più rilevante dell’evento, dedicato alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio e della tradizione gastronomica locale.

Al centro del programma è stato proposto un percorso di degustazione dedicato ai vini del territorio, con particolare attenzione alle produzioni del Val di Noto e al Cerasuolo di Vittoria Docg, attraverso una selezione presentata durante la serata.

Accanto alle degustazioni si è svolto uno show cooking dedicato alle cosiddette “Pietanze della Contessa”, iniziativa che ha illustrato alcune preparazioni della tradizione culinaria locale, dalla lavorazione della pasta fresca fino all’utilizzo di prodotti provenienti dagli orti dell’area iblea. L’obiettivo dell’attività è stato quello di mettere in relazione gastronomia e produzione vinicola all’interno dello stesso percorso esperienziale.

Tra gli elementi di maggiore interesse figura anche la presenza di buyer catalani de La Vinateria, intervenuti per conoscere e valutare i vini autoctoni presentati durante la manifestazione. La partecipazione di operatori esteri rappresenta un segnale dell’attenzione che iniziative di questo tipo possono suscitare anche oltre il contesto regionale, nell’ambito della promozione delle produzioni locali.

L’organizzazione evidenzia inoltre la collaborazione con ONAV Modica, con la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria e l’Enoteca Regionale della Sicilia – sede Sud-Est, realtà coinvolte nelle attività di valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio.

La manifestazione si svolge con il sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Il programma prevede infine il gran finale in Villa Comunale, dove il weekend si conclude con iniziative dedicate a storia, motori e cultura.