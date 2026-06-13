È stata una gran bella serata, quella di mercoledì 10 giugno, alla Scuola dello Sport di Ragusa, per il quinto saggio di fine stagione della scuola di ballo Star Dance della maestra Erika Brullo. Una serata in cui, per circa due ore e mezza, hanno trovato spazio le varie classi di allieve ed allievi di età diverse, dalle under 7, under 11 e under 15 alle over dei balli di gruppo; in cui non è mancato il momento inclusivo commovente e toccante, da sempre presente nei saggi finali di Erika, della partecipazione delle persone speciali dell’associazione Alba Chiara, che sulle note di Esseri Umani di Marco Mengoni, i volti coperti da maschere bianche, si sono esibite ognuno in coppia con un’ altra ballerina, fino al lancio finale delle maschere in un momento liberatorio che ha suscitato l’entusiasmo del pubblico che gremiva l’auditorium.

E non è mancata, a sorpresa, volutamente non annunciata prima, la presenza della coppia di ballerini di Social Dance Joey e Rina, che da qualche anno furoreggiano con le loro coreografie dedicate ai brani musicali italiani ai primi posti di Sanremo, da Annalisa ad Elettra Lamborghini, da Delia a Sal Da Vinci, e che hanno accettato con calore e partecipazione l’invito della maestra Erika Brullo.

Il tutto per culminare nella parte finale del saggio, quel ‘C’era una volta’ che caratterizzava l’appuntamento di questo quinto anno di attività della Star Dance. Un omaggio a due classici delle fiabe magiche, Biancaneve e La bella e la Bestia, sulle cui note (e con le sontuose coreografie della stessa Erika Brullo) si sono intrecciate sul palco tutte le ballerine della Star Dance in una fantasmagoria di passi di danza, di musiche e di costumi.

La serata, condotta con estrema professionalità e precisione da Giovanni Giannone e sotto l’attenta regia del service Charlie Chaplin, ha avuto anche un momento istituzionale con il saluto, a nome dell’ amministrazione e del consiglio comunale di Ragusa, portato dall’assessore alle Politiche Giovanili Simone Di Grandi nonché con un messaggio augurale del deputato regionale del PD Nello Dipasquale assente per motivi istituzionali.

Alla serata ha voluto assicurare la propria presenza anche il consigliere comunale dem Mario Chiavola. Infine, un ringraziamento particolare la maestra Erika Brullo ha voluto dedicare a Simona Massari per l’impegno dedicato alla preparazione delle persone di Alba Chiara e a Maria Pina Chessari con la quale ha iniziato il proprio percorso di formazione artistica. (daniele distefano)