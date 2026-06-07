Tradizionale appuntamento, mercoledì 10 giugno, alle 20,30 presso l’auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa, con il quinto saggio di fine anno della Star Dance diretta dalla maestra Erika Brullo. La Star Dance è un’associazione di Danza Sportiva che sotto l’entusiastica guida di Erika ha raggiunto il significativo traguardo del primo lustro di attività, premiando la scommessa della sua maestra che, dopo essersi formata nelle migliori scuole di ballo cittadine, decise, appunto cinque anni fa, di fondare la propria associazione e relativa scuola di Danza sportiva.

Per il saggio di questa fine stagione accademica, Erika Brullo ha scelto come tema conduttore quello delle favole magiche classiche, come del resto appare immediatamente dalla locandina intitolata ‘C’era una volta’ e dove campeggia la scena dell’iconico ballo de “La Bella e la Bestia”. Si prospetta quindi una serata in cui, tra fantasia musica e coreografia, sarà possibile dedicarsi, per bambini e adulti, a momenti piacevoli e rilassanti che rendano più sopportabili le realtà spesso difficili con cui spesso tutti ci troviamo a fare i conti. (daniele distefano)