L’Assegno Unico 2026 entra in una fase decisiva per milioni di famiglie. Il termine del 30 giugno rappresenta infatti l’ultima finestra utile per presentare o aggiornare l’ISEE e ottenere il ricalcolo corretto dell’importo spettante, compresi gli arretrati maturati nei mesi precedenti.
La misura continua a essere erogata anche in assenza di un ISEE valido, ma in questo caso l’INPS applica l’importo minimo previsto dalla normativa. Per molte famiglie ciò può tradursi in una riduzione significativa del beneficio mensile.
Il meccanismo è legato alla natura stessa dell’Assegno Unico Universale, che viene calcolato sulla base della situazione economica del nucleo familiare certificata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Chi non ha ancora presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata per il 2026 continua a ricevere il contributo, ma senza che venga riconosciuta la fascia economica effettivamente spettante.
Entro il 30 giugno, invece, è possibile regolarizzare la propria posizione e consentire all’INPS di effettuare il ricalcolo degli importi.
Assegno Unico 2026: cosa cambia dopo il 30 giugno
La scadenza non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma incide sugli arretrati.
Le famiglie che presentano l’ISEE entro il termine previsto possono ottenere:
- il ricalcolo dell’assegno in base alla fascia reddituale corretta;
- il riconoscimento degli arretrati maturati da marzo;
- l’adeguamento automatico dei pagamenti successivi.
Chi aggiorna la propria posizione dopo il 30 giugno continuerà a ricevere l’Assegno Unico con il nuovo importo, ma soltanto per il futuro. Gli arretrati relativi ai mesi precedenti non verranno più riconosciuti.
Secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS, la scadenza rappresenta quindi un passaggio importante soprattutto per chi non ha ancora completato la documentazione necessaria o ha una DSU ancora in fase di lavorazione.
Per alcune famiglie la differenza economica può essere rilevante.
Un nucleo con due figli minorenni e un ISEE intorno ai 35 mila euro potrebbe ricevere un assegno superiore rispetto all’importo minimo erogato in assenza della certificazione aggiornata. In casi simili, il mancato ricalcolo potrebbe comportare una perdita di alcune centinaia di euro nell’arco dei primi mesi dell’anno.
Chi deve verificare la propria posizione
La scadenza riguarda in particolare:
- chi non ha ancora presentato l’ISEE 2026;
- chi ha trasmesso la DSU ma attende ancora la definizione della pratica;
- chi negli ultimi mesi ha ricevuto esclusivamente l’importo minimo dell’Assegno Unico;
- chi ha registrato cambiamenti nel nucleo familiare o nella situazione reddituale.
I controlli possono essere effettuati direttamente attraverso il fascicolo previdenziale disponibile sul sito dell’INPS oppure tramite l’applicazione ufficiale dell’istituto.
Nell’area dedicata all’Assegno Unico è possibile verificare l’importo riconosciuto, la fascia ISEE applicata, eventuali conguagli e le date dei pagamenti.
Secondo i dati dell’INPS, l’Assegno Unico Universale interessa ogni anno milioni di figli e rappresenta una delle principali misure di sostegno alle famiglie introdotte negli ultimi anni. Proprio per questo motivo la corretta presentazione dell’ISEE continua a essere l’elemento determinante per ricevere il beneficio nella misura spettante.