La Cardiologia dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica riparte dalla continuità interna e dall’esperienza maturata negli anni dentro il presidio sanitario modicano. Con delibera del 22 maggio 2026, l’Asp di Ragusa ha ufficializzato il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa al dottor Guglielmo Piccione.

La nomina porta a conclusione la procedura pubblica avviata nei mesi scorsi per assegnare la guida della struttura complessa di Cardiologia, uno dei reparti strategici dell’ospedale di Modica per il bacino del Sud-Est siciliano.

Secondo quanto riportato negli atti aziendali, la selezione si è svolta attraverso valutazione dei titoli professionali e colloquio finale. La commissione esaminatrice, riunitasi il 18 maggio scorso, ha stilato la graduatoria conclusiva attribuendo a Piccione il punteggio più alto davanti all’altro candidato ammesso alla procedura.

Per il cardiologo ragusano si tratta, nei fatti, della naturale prosecuzione di un percorso già avviato dentro il reparto modicano. Negli ultimi mesi aveva infatti già assunto la guida della Cardiologia come direttore facente funzioni, accompagnando la struttura nella fase di transizione organizzativa e garantendo la continuità assistenziale.

Con oltre trent’anni di attività nell’Asp di Ragusa, dove presta servizio dal 1991, Piccione ha maturato competenze nella cardiologia clinica, nell’Unità coronarica, nell’aritmologia e nell’elettrostimolazione cardiaca. Nel corso della carriera si è occupato anche di impianto di pacemaker e defibrillatori, oltre a ricoprire incarichi di responsabilità nella Cardiologia-UTIC di Modica.

Negli anni ha inoltre contribuito allo sviluppo di ambulatori specialistici dedicati alle patologie cardiovascolari, rafforzando l’offerta sanitaria rivolta ai pazienti del comprensorio modicano, della fascia ipparina e dell’intera provincia di Ragusa.

Confermato Giuseppe Sulsenti all’Utic di Modica

Parallelamente alla nomina di Piccione, l’Asp di Ragusa ha definito anche la conferma del dottor Giuseppe Sulsenti alla guida della UOS Unità Coronarica di Modica. La delibera del 21 maggio 2026 rinnova l’incarico senza soluzione di continuità fino al 28 febbraio 2031.

La riconferma è arrivata dopo la valutazione positiva espressa dal Collegio tecnico aziendale sull’attività svolta negli ultimi anni dal dirigente medico all’interno dell’Unità coronarica. Negli atti viene evidenziato il superamento della verifica professionale e gestionale prevista dal contratto nazionale dell’Area Sanità.

Sulsenti era responsabile dell’Utic modicana dal 2021 e continuerà dunque a coordinare una delle articolazioni più delicate della Cardiologia del “Maggiore-Baglieri”, struttura che quotidianamente gestisce emergenze cardiovascolari e attività ad alta complessità clinica per tutto il territorio provinciale.

Le due delibere delineano così il nuovo assetto organizzativo della Cardiologia dell’ospedale di Modica, con la scelta dell’Asp di valorizzare professionalità già operative all’interno del presidio sanitario modicano.