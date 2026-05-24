La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valida per la giornata di domani, lunedì 25 maggio. Il bollettino segnala condizioni atmosferiche variabili sull’intera isola, con fenomeni più significativi attesi soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle aree interne.

Secondo le previsioni, il quadro sarà inizialmente caratterizzato da cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, grazie alla presenza di una temporanea stabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio, però, è atteso un aumento dell’instabilità, in particolare sulle zone interne della Sicilia, con possibili sconfinamenti dei fenomeni verso le aree costiere meridionali.

I fenomeni previsti saranno a carattere sparso e intermittente, con rovesci o temporali isolati. I quantitativi di pioggia sono indicati generalmente deboli, ma localmente anche moderati.

In serata è previsto un graduale miglioramento, con condizioni più stabili sulle aree occidentali e settentrionali dell’isola e cielo in progressiva attenuazione della nuvolosità.

Dal punto di vista termico, le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno nel complesso poco mossi.

La Protezione civile raccomanda comunque attenzione nelle aree interne nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, in presenza di possibili fenomeni temporaleschi localizzati.