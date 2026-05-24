A Pedalino torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale. Oggi pomeriggio, 24 maggio, si terrà il 18° Memorial “Piero Sgarlata”, manifestazione nata per ricordare Piero Sgarlata a vent’anni dalla sua scomparsa.

Negli anni il Memorial è diventato molto più di un semplice evento sportivo. Attorno alla manifestazione si ritrovano amici, famiglie, giovani e volontari che continuano a custodire il ricordo di Piero attraverso un momento condiviso di sport, memoria e partecipazione.

La serata inizierà alle 19 con la messa di suffragio nella parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pedalino. Successivamente, alle 20.30, è previsto il calcio d’inizio al centro sportivo Lifeten, struttura che anche quest’anno ospiterà il Memorial.

Ad accompagnare l’evento ci sarà anche il dj-set di Vincenzo Burrafato, inserito nel programma della manifestazione.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento alla Csc Polisportiva Pedalino, alla parrocchia e al centro sportivo Lifeten per la collaborazione e il supporto fornito nell’organizzazione dell’iniziativa.

Nel tempo, il Memorial è diventato un punto di riferimento per la comunità di Pedalino, capace di unire generazioni diverse attorno a un ricordo che continua a mantenere forte il legame con il territorio.