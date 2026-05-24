Ragusa si prepara ad accogliere la terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, in programma venerdì 5 giugno alle ore 17.00 nel centro storico.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa insieme ad associazioni del territorio, porterà giochi, laboratori e attività musicali nel cuore della città.

L’obiettivo è trasformare il centro storico in uno spazio aperto alla socialità, restituendo ai bambini e alle famiglie un pomeriggio di incontro e partecipazione condivisa.

Nel corso dell’evento sono previste attività ludiche e momenti creativi dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con particolare attenzione al tema della socialità e del tempo libero vissuto all’aperto.

Una parte centrale della manifestazione sarà dedicata anche ai lavori degli studenti partecipanti al concorso di disegno e scrittura legato al tema dell’educazione digitale. Le opere saranno esposte al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del centro storico come luogo vissuto quotidianamente da famiglie e giovani, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e spazi pubblici.