A dodici giorni dai Campionati Italiani di Arrampicata Sportiva di Arco, cresce l’attesa per la partecipazione della Red Rock alla principale competizione giovanile nazionale della stagione. La società sportiva ragusana si presenterà all’evento con tre atleti qualificati, risultato che conferma la crescita del gruppo sia sul piano tecnico sia organizzativo.

Secondo quanto riferito dalla società, il percorso compiuto negli ultimi due anni ha portato a un aumento significativo degli iscritti e a un ampliamento della struttura dedicata agli allenamenti.

Il direttore tecnico della Red Rock, Emerico Colombo, ha spiegato che il club aveva ottenuto una sola qualificazione nazionale nella stagione 2024, mentre quest’anno gli atleti ammessi alla fase finale saranno tre. La società ha inoltre sfiorato una quarta qualificazione nelle categorie giovanili.

La preparazione verso Arco si sta concentrando su allenamenti specifici dedicati alla resistenza, alla velocità e alla gestione mentale della gara. In queste settimane il lavoro della squadra si è intensificato anche fuori dalla palestra principale, con sessioni svolte in altre strutture specializzate nelle discipline speed e lead.

Per la Red Rock, l’espansione degli spazi di allenamento ha rappresentato uno dei passaggi più importanti della stagione sportiva. Il presidente Gianni Adamo ha confermato che la palestra è stata ampliata rispetto alla configurazione originaria, permettendo una gestione più ampia delle attività e un incremento del personale tecnico.

Tra gli atleti più attesi c’è Nina Schininà, alla terza partecipazione consecutiva ai Campionati Italiani. Per Nino Branciforte ed Enea Schininà sarà invece il debutto nella competizione nazionale giovanile.

La società sportiva di Ragusa punta soprattutto sulla continuità del progetto e sulla crescita del settore giovanile. Lo stesso staff tecnico sottolinea come il gruppo abbia mostrato progressi non soltanto nelle prestazioni sportive, ma anche nella capacità di affrontare le competizioni nazionali con maggiore consapevolezza.

L’appuntamento di Arco rappresenta uno dei principali eventi italiani dedicati all’arrampicata sportiva giovanile e riunirà atleti provenienti da tutta Italia. Per la Red Rock si tratta di un banco di prova importante dopo una stagione caratterizzata dall’aumento degli iscritti e dall’attività agonistica sempre più intensa.

Gli allenamenti proseguiranno fino ai giorni immediatamente precedenti alla partenza per il Trentino, dove la società ragusana cercherà di consolidare il percorso avviato nelle ultime stagioni.