Una boccata d’ossigeno per il bilancio di casa, proprio quando le spese per i figli sembrano non finire mai. Il pagamento Assegno Unico maggio 2026 bussa alle porte delle famiglie italiane con un calendario ormai consolidato, ma che nasconde piccole insidie per chi ha cambiato qualcosa nella propria domanda. Se fai parte della schiera di genitori che non ha subìto variazioni nell’ISEE o nella composizione del nucleo, il tuo appuntamento con l’INPS è vicinissimo.

Quando arriva l’accredito di maggio

L’Istituto di previdenza ha sciolto le riserve sulle giornate calde del mese. Per la mensilità di maggio 2026, la finestra ordinaria di accredito cade nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. In queste 48 ore, la maggior parte dei beneficiari vedrà apparire la somma sul proprio conto corrente o sulla carta indicata.

Tuttavia, il meccanismo si inceppa leggermente se hai avuto una nascita recente o se un figlio è diventato maggiorenne. In questi casi, o se hai presentato un nuovo ISEE, l’INPS deve ricalcolare quanto ti spetta. Per te, il pagamento scivolerà probabilmente nell’ultima settimana del mese, tra lunedì 25 e sabato 30 maggio.

Corsa agli arretrati: c’è tempo fino a giugno

Molti genitori hanno visto l’importo dell’assegno sgonfiarsi a partire da marzo. Se non hai rinnovato l’ISEE entro fine febbraio, l’INPS ti sta erogando solo la quota minima. Non tutto è perduto, ma bisogna muoversi. Hai tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare la nuova DSU e ottenere il ricalcolo. Se lo farai entro questa scadenza, recupererai ogni centesimo perso nei mesi precedenti tramite un conguaglio.

Bonus nuovi nati 2026: una dote da 1.000 euro

Oltre alla quota mensile, c’è una novità importante che molti ancora ignorano. La circolare n. 45 del 10 aprile 2026 ha confermato il “bonus nuovi nati“, un sostegno che si aggiunge all’Assegno Unico. Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2026.

Per averlo, il tuo ISEE non deve superare i 40.000 euro. Un dettaglio interessante riguarda il calcolo: dal reddito viene escluso quanto già percepito come Assegno Unico, facilitando l’accesso al bonus. Ricorda che la domanda va inviata entro 120 giorni dall’evento (nascita o adozione) tramite il sito INPS o i patronati.

Per monitorare la tua situazione specifica, il consiglio resta quello di accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS.