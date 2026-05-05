Un grave incidente sulla SS 115 Ragusa si è verificato questa mattina poco prima del ponte Costanzo, in direzione Modica. Il sinistro ha visto coinvolte tre autovetture e ha provocato il ferimento di quattro persone, trasportate d’urgenza presso i presidi ospedalieri di Ragusa e Modica per le cure necessarie.

L’impatto, la cui dinamica resta ancora al vaglio delle autorità, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in un tratto stradale già noto per la sua insidiosità.

Soccorsi e messa in sicurezza della carreggiata

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo i mezzi e verificando eventuali rischi di incendio o sversamenti di carburante dai mezzi incidentati, prima di procedere alla loro rimozione definitiva.

Il traffico veicolare ha subito pesanti ripercussioni, con la circolazione rimasta fortemente rallentata per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Il tratto di strada è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario dei soccorsi ai feriti.

Rilievi della Polizia Stradale e ipotesi sulla dinamica

La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente sulla SS 115 Ragusa. Secondo le prime ipotesi investigative, lo scontro potrebbe essere stato causato da un impatto laterale o frontale tra i veicoli.

Per consentire le operazioni di ripristino della carreggiata, il traffico è stato temporaneamente deviato su itinerari alternativi.