Il bonus nuovi nati torna a essere un pilastro centrale delle politiche di sostegno alla natalità per il 2026. La misura prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio e il 31 dicembre del prossimo anno, a patto che il nucleo familiare rispetti determinati parametri reddituali.

L’agevolazione si inserisce in un quadro normativo volto a contrastare l’inverno demografico che sta colpendo l’Italia, dove le nascite hanno toccato i minimi storici negli ultimi anni. Il beneficio non è limitato ai soli figli naturali, ma è esteso anche ai bambini entrati in famiglia tramite adozione o affidamento preadottivo, garantendo parità di trattamento per ogni nuova accoglienza nel nucleo familiare.

Requisiti Isee e criteri di accesso al bonus nuovi nati

Per poter beneficiare del contributo, le famiglie devono presentare un’attestazione Isee non superiore a 40.000 euro. La soglia è stata calcolata per includere una vasta platea di beneficiari, pur mantenendo un criterio di progressività. Un aspetto tecnico fondamentale riguarda la composizione del valore economico richiesto, che deve essere al netto di altre forme di sostegno.

Come specificato dall’ente previdenziale, il calcolo deve seguire regole precise per evitare sovrapposizioni contabili. “È obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro”, spiega l’Inps in merito alle procedure di verifica della domanda.

Il bonus viene erogato per ogni singolo figlio, il che significa che in caso di parti gemellari o adozioni plurime nello stesso anno solare, l’importo verrà moltiplicato per il numero dei minori. Questa scelta riflette la volontà del legislatore di fornire un aiuto concreto e immediato per le spese di prima necessità che caratterizzano l’arrivo di un neonato.

Il contesto della natalità in Italia e l’impatto della misura

Il rifinanziamento del bonus nuovi nati per il 2026 giunge in un momento critico per la demografia nazionale. Secondo i dati Istat più recenti, il tasso di fecondità nel Paese è sceso sotto la soglia di 1,2 figli per donna, ponendo l’Italia tra i fanalini di coda in Europa. Le misure di welfare diretto, come questo contributo di mille euro, cercano di mitigare l’incertezza economica che spesso spinge le coppie a posticipare o rinunciare alla genitorialità.

A differenza di altri sussidi a lungo termine, questa agevolazione punta sulla liquidità immediata. Storicamente, misure simili hanno dimostrato di poter offrire un sollievo temporaneo per l’acquisto di beni durevoli e servizi per l’infanzia, settori che hanno visto un incremento dei prezzi dovuto all’inflazione degli ultimi due anni. L’integrazione di questo bonus con l’Assegno Unico punta a creare una rete di protezione più solida per le famiglie con redditi medi e bassi.