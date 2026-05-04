L’Inps aggiorna i parametri del sostegno per i figli a carico: ecco le cifre spettanti e i limiti reddituali per le famiglie italiane. L’Assegno unico universale si conferma lo strumento cardine del welfare familiare italiano per il 2026, introducendo nuovi scaglioni economici legati all’inflazione e alla situazione reddituale dei nuclei. La misura, che garantisce un sussidio mensile per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, prevede soglie Isee aggiornate per determinare l’entità del contributo.

Il meccanismo di calcolo per l’anno in corso stabilisce una forbice molto ampia, pensata per tutelare i redditi bassi senza escludere i nuclei più abbienti. Per le famiglie che presentano un Isee inferiore a 35mila euro, l’assegno garantisce una quota sensibilmente superiore al minimo di base, posizionandosi in una fascia di sostegno intermedia che punta ad ammortizzare i costi di mantenimento dei minori.

I numeri diffusi indicano che il sostegno economico varia drasticamente in base alla certificazione presentata. Si parte da un minimo di circa 58 euro per chi non presenta la Dsu o supera la soglia massima, che per il 2026 è stata fissata a 46.582,71 euro. Al polo opposto, le famiglie con la situazione economica più fragile possono arrivare a percepire fino a 223 euro per ogni figlio.

Quest’ultimo importo massimo è riservato alla classe di Isee minima, ovvero i nuclei che non superano i 17.468,51 euro annui. Oltre alla componente reddituale, l’Inps ribadisce che l’importo finale viene influenzato da variabili specifiche come l’età del figlio, il numero dei componenti della famiglia e la presenza di disabilità, per le quali non sono previsti limiti d’età.

L’introduzione dell’Assegno unico universale ha segnato una svolta storica nelle politiche demografiche italiane, sostituendo le vecchie detrazioni e gli assegni al nucleo familiare con un’unica erogazione diretta. Dall’entrata in vigore della riforma, la spesa dello Stato per questa misura ha superato i 18 miliardi di euro annui, raggiungendo oltre 6 milioni di famiglie e quasi 10 milioni di figli.

Nonostante il generoso sforzo finanziario, l’Italia continua a fronteggiare una crisi delle nascite senza precedenti. I dati statistici evidenziano che, sebbene il contributo economico offra un sollievo immediato per le spese correnti, il tasso di natalità resta condizionato da fattori strutturali come la stabilità lavorativa e l’accesso ai servizi per l’infanzia. In questo scenario, l’aggiornamento delle soglie Isee per il 2026 rappresenta un tentativo di adeguare il potere d’acquisto delle famiglie a un costo della vita in costante crescita.

L’erogazione avviene direttamente sul conto corrente del richiedente e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto al sussidio permane a patto che il giovane frequenti un corso di formazione, sia iscritto all’università, svolga un tirocinio o sia registrato come disoccupato presso i centri per l’impiego.