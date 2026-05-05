Il Bonus nuovi nati rappresenta una delle misure cardine per il sostegno alla natalità in Italia nel corso del 2026. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato i dettagli operativi per accedere al contributo una tantum di 1.000 euro. L’agevolazione punta ad alleggerire le spese iniziali che i nuclei familiari devono affrontare alla nascita o all’adozione di un figlio.

La misura, pensata per contrastare il calo demografico che da anni colpisce l’Italia, si rivolge a una platea specifica di beneficiari. Possono infatti fare richiesta tutte le famiglie che registrano una nascita o un’adozione avvenuta tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Per accedere al beneficio economico è fondamentale rispettare determinati limiti reddituali stabiliti dall’ente previdenziale. Il tetto massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è stato fissato per garantire un supporto equo e mirato.

“È obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro “, spiega l’Inps.

Questo meccanismo di calcolo permette di non penalizzare i richiedenti escludendo le somme già percepite per i figli a carico. Di conseguenza, la platea dei beneficiari del Bonus nuovi nati risulta più ampia rispetto al passato, tutelando maggiormente i redditi medi.

Il contributo è riconosciuto per ogni singolo figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. La somma di 1.000 euro viene erogata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione sul conto corrente indicato dal genitore richiedente.

I genitori interessati devono presentare la domanda telematicamente tramite i canali ufficiali dell’istituto entro il termine perentorio di 120 giorni dall’evento della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia. In caso di affidamento o adozione, fa fede la data del provvedimento giudiziario.