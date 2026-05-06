Immaginate di non dover più contare i giorni sul calendario temendo il “mese di vuoto” tra un rinnovo e l’altro. Per migliaia di famiglie a Ragusa e nel resto d’Italia, l’ansia del portafoglio vuoto a fine ciclo sta per finire. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e le nuove direttive del Messaggio INPS n. 640, le regole dell’Assegno di Inclusione 2026 cambiano volto, eliminando finalmente il blocco dei pagamenti e rendendo l’accesso al sussidio molto più semplice per chi ha figli.

Addio al mese di stop: ricariche senza interruzioni

La novità più attesa dai beneficiari riguarda la continuità economica. In passato, allo scadere dei 18 mesi (o dei 12 del rinnovo), il sistema prevedeva un mese di sospensione forzata. Adesso non è più così. “Le famiglie, quindi, non subiranno più buchi nei pagamenti”, conferma l’ente previdenziale. Per ottenere questo flusso costante sulla Carta di Inclusione, basterà presentare la domanda di rinnovo nel mese immediatamente successivo all’ultimo accredito ricevuto.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a un dettaglio tecnico: la prima mensilità del nuovo ciclo sarà erogata al 50%, per poi tornare al 100% già dal mese successivo. È un piccolo compromesso per garantire che la ricarica arrivi puntuale ogni mese, senza interruzioni che pesano sulla spesa quotidiana.

ISEE e figli: le nuove soglie per le famiglie numerose

Entrare nel programma ADI diventa meno difficile, specialmente se la casa è di proprietà. La Manovra 2026 ha infatti introdotto una franchigia più alta sulla prima abitazione, che abbassa l’indicatore ISEE e permette a più nuclei di rientrare nei parametri. Inoltre, chi ha molti figli beneficerà di maggiorazioni sulla scala di equivalenza molto più generose:

2 figli: +0,10

+0,10 3 figli: +0,25

+0,25 4 figli: +0,40

+0,40 5 figli: +0,55

Inoltre, per ogni figlio convivente dopo il primo, la soglia di reddito familiare per l’accesso viene alzata di ben 2.500 euro. È una boccata d’ossigeno pensata per non escludere nessuno per pochi euro di sforamento.

Importi più alti e bonus straordinario da 500 euro

L’inflazione morde, e l’Assegno di Inclusione 2026 risponde con una rivalutazione del +1,4%. Per i nuclei che raggiungono il massimo della scala di equivalenza (2,3), l’assegno mensile può toccare i 1.245,81 euro, includendo la quota destinata all’affitto. Inoltre, l’INPS ha previsto un bonus una tantum: “un contributo straordinario di 500 euro per sostenere la continuità economica delle categorie più svantaggiate” colpite dalla fase di transizione.

Come rinnovare la domanda senza errori

Se la situazione della tua famiglia non è cambiata, il rinnovo sul portale INPS è ora semplificato. Ma attenzione agli obblighi per non perdere il diritto:

Patto di Attivazione Digitale (PAD): se il nucleo è identico, non serve rifarlo. Se cambia anche solo un componente, va aggiornato subito. Servizi Sociali: devi comunque presentarti al primo appuntamento entro 120 giorni dal rinnovo. Lavoro: se trovi un impiego, il reddito non influisce sul calcolo ADI fino a un limite di 3.000 euro annui.

Queste modifiche non sono solo burocrazia, ma rappresentano un paracadute sociale più robusto. Per i cittadini del nostro territorio, monitorare la propria posizione sul sito INPS o rivolgersi a un CAF di fiducia sarà fondamentale nelle prossime settimane per agganciare le nuove scadenze senza brutte sorprese.