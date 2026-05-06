Gli agenti del Commissariato intervengono dopo le minacce alla madre: l’uomo pretendeva denaro per la droga e ha distrutto i mobili di casa. La Polizia di Stato ha eseguito oggi, 6 maggio 2026, l’arresto per maltrattamenti in famiglia a Vittoria nei confronti di un uomo di 38 anni. L’intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato in seguito a una chiamata d’emergenza al NUE 112 che segnalava una violenta lite tra le mura domestiche.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che il soggetto aveva rivolto gravi minacce di morte alla propria madre. Alla base dell’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, vi sarebbe stato il rifiuto della donna di consegnare al figlio somme di denaro, presumibilmente necessarie per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Al diniego della madre, impossibilitata a assecondare le richieste economiche, il 38enne ha reagito con estrema violenza fisica sugli oggetti. Gli operatori hanno rilevato il danneggiamento dei suppellettili all’interno dell’abitazione, avvenuto contestualmente alle minacce verbali rivolte ai familiari presenti.

Le indagini condotte nell’immediatezza hanno permesso di delineare un quadro di tensioni reiterate. L’uomo è stato fermato mentre tentava di mantenere un atteggiamento ostile, nonostante la presenza delle forze dell’ordine che hanno agito per mettere in sicurezza le vittime.

In base ai dati acquisiti nel corso dell’operazione, il soggetto risultava già noto alle autorità per episodi analoghi avvenuti in passato. Tale circostanza ha confermato la pericolosità e la sistematicità delle condotte vessatorie perpetrate all’interno del nucleo familiare.

Il 38enne è stato condotto presso la casa circondariale su disposizione della Procura della Repubblica competente per territorio.