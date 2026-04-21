Il calendario per l’Assegno di Inclusione di aprile 2026 prevede due finestre temporali specifiche per l’erogazione del sostegno economico. I nuclei familiari che hanno già in corso il beneficio riceveranno la ricarica ordinaria il 28 aprile 2026, mentre per le nuove domande accolte o per il pagamento degli arretrati la data di riferimento è fissata intorno al 15 aprile. L’erogazione avviene esclusivamente tramite la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, strumento centrale per l’acquisto di beni di prima necessità e il saldo delle utenze domestiche.

L’introduzione dell’ADI nel 2024 ha segnato un netto cambio di rotta rispetto al precedente Reddito di Cittadinanza, spostando il focus sui nuclei familiari definiti “non occupabili” o con fragilità conclamate. Secondo i dati ministeriali, la platea dei beneficiari si è stabilizzata nel corso del 2025, coinvolgendo circa 700.000 nuclei familiari a livello nazionale. La misura ha mostrato un impatto significativo soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove la concentrazione di famiglie con minori o over 60 con ISEE sotto la soglia dei 10.140 euro risulta statisticamente più elevata.

Requisiti economici e novità del rinnovo 2026

L’accesso alla misura non è automatico e richiede il rispetto di rigidi parametri reddituali e patrimoniali. Oltre alla soglia ISEE ordinaria, il reddito familiare deve risultare inferiore a 6.500 euro annui, valore che sale a 8.190 euro se nel nucleo sono presenti persone con disabilità grave o componenti con oltre 67 anni. L’Istituto previdenziale ricorda che per attivare il percorso è obbligatorio sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), condizione necessaria per avviare l’iter di inclusione sociale e lavorativa.

Il 2026 ha portato correzioni importanti alle modalità di rinnovo del sussidio. Dopo i primi 18 mesi di percezione, è possibile richiedere un’estensione per ulteriori 12 mesi. A differenza del passato, «non è più prevista la sospensione di un mese tra un periodo e l’altro», garantendo così una continuità assistenziale fondamentale per le famiglie indigenti. Tuttavia, i beneficiari devono prestare attenzione alla variazione dell’importo nella fase di passaggio: infatti, «la prima mensilità del rinnovo è pari al 50% dell’importo spettante».

Modalità di erogazione e gestione della Carta di Inclusione

La gestione del beneficio resta vincolata alla card elettronica, poiché «non è previsto accredito su IBAN o conto corrente». Questo limite assicura che le risorse siano destinate esclusivamente ai consumi essenziali monitorati. I beneficiari possono presentare domanda online sul portale dell’Istituto oppure avvalersi dell’assistenza di CAF e patronati. Resta inteso che le date comunicate possono subire minime variazioni legate ai controlli tecnici dell’INPS o alle tempistiche di Poste Italiane.

L’Assegno di Inclusione si conferma dunque un pilastro del welfare italiano del 2026, pur mantenendo una forte natura condizionale legata ai percorsi di svantaggio seguiti dai servizi sociali. I componenti del nucleo con almeno 60 anni o con disabilità restano i principali destinatari di una misura che mira a coniugare il sostegno al reddito con il reinserimento sociale. Per evitare ritardi, l’Ente raccomanda di monitorare costantemente lo stato della propria pratica sul sito ufficiale, verificando la correttezza del PAD sottoscritto.