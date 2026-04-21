Sono stati consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata alla sicurezza stradale a Scicli, precisamente in contrada Bruca. L’intervento trasformerà l’attuale intersezione sulla Strada Provinciale 64 in una moderna rotatoria, eliminando un punto critico della viabilità locale spesso teatro di incidenti. Il cantiere, finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con un investimento di 165.000 euro, dovrebbe chiudersi prima dell’inizio della stagione turistica.

L’opera di contrada Bruca non è un intervento isolato, ma fa parte di una strategia più vasta coordinata tra l’ex Provincia e il Comune di Scicli. La trasformazione dell’incrocio al chilometro 3+800 della SP 64 risponde alla necessità di fluidificare il transito dei veicoli, riducendo drasticamente i tempi di attesa e, soprattutto, la velocità di percorrenza nei punti di immissione. I tecnici prevedono che la nuova configurazione stradale possa garantire benefici immediati già entro giugno.

La presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, ha sottolineato l’importanza politica e sociale dell’operazione: “La realizzazione della rotatoria in contrada Bruca rappresenta una risposta concreta a una criticità nota da tempo e un segnale di attenzione verso il territorio e i cittadini”. L’obiettivo dichiarato dall’ente è quello di proseguire nel percorso di messa in sicurezza della rete viaria per favorire la crescita economica dell’intera area.

La consegna dei lavori segna l’avvio di un cronoprogramma serrato che punta a limitare i disagi per i residenti della frazione rivierasca. L’ammodernamento delle infrastrutture è considerato fondamentale anche per sostenere il comparto turistico. Infrastrutture più efficienti permettono infatti una migliore fruizione delle borgate marinare di Scicli, spesso congestionate durante i fine settimana estivi.

Sempre la presidente Schembari ha confermato l’impegno istituzionale per il potenziamento dei servizi minimi: “Lavoriamo affinché infrastrutture più moderne e sicure possano contribuire anche allo sviluppo turistico ed economico della nostra provincia”. Se le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli, la rotatoria di Bruca diventerà operativa a pieno regime nel giro di poche settimane, offrendo un nuovo standard di protezione per automobilisti e pedoni che transitano lungo la costa.