L’erogazione dell’Assegno Unico aprile 2026 segna un ritorno alla normalità per milioni di famiglie italiane, dopo i picchi registrati nei mesi di febbraio e marzo. L’istituto previdenziale ha confermato che i versamenti ordinari avverranno tra il 20 e il 21 aprile, mentre chi ha subito variazioni nel nucleo o ha presentato una nuova istanza dovrà attendere la finestra tra il 27 e il 30 aprile. Il calo degli importi segnalato da molti utenti non dipende da tagli strutturali, ma dall’esaurimento delle componenti straordinarie legate agli arretrati e alla rivalutazione ISTAT.

Il sistema di welfare italiano ha subito una trasformazione radicale dal 2022, anno in cui l’Assegno Unico ha sostituito le vecchie detrazioni e gli assegni al nucleo familiare (ANF). Questa misura impatta oggi su circa 6 milioni di nuclei familiari, rappresentando per molti la principale entrata per il sostegno dei figli. In un contesto di denatalità persistente, dove l’Italia registra un tasso di fecondità tra i più bassi d’Europa (circa 1,2 figli per donna), l’efficacia di tali trasferimenti monetari è costantemente monitorata dal Ministero dell’Economia per bilanciare la spesa sociale con la tenuta dei conti pubblici.

I motivi della riduzione dell’Assegno Unico ad aprile

La variazione al ribasso riscontrata in queste ore è dovuta principalmente alla fine del riconoscimento degli arretrati e della rivalutazione ISTAT del +1,4% applicata all’inizio del 2026. Esauriti i conguagli relativi alle mensilità precedenti, l’assegno torna al suo valore ordinario. Le cifre variano sensibilmente in base alla situazione economica: l’importo massimo può superare i 200 euro per figlio, mentre la quota minima scende a circa 58 euro per le fasce di reddito più alte o per chi non dispone di un indicatore valido.

Le famiglie che non hanno ancora presentato la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) percepiscono d’ufficio la quota base. Nel dettaglio, l’INPS eroga circa 58 euro per i figli minorenni e poco più di 29 euro per i figli maggiorenni fino a 21 anni. Esiste tuttavia la possibilità di recupero: caricando l’ISEE aggiornato entro il 30 giugno 2026, i beneficiari otterranno il ricalcolo degli arretrati maturati a partire dal mese di marzo.

Le nuove soglie ISEE 2026 e le maggiorazioni attive

L’aggiornamento annuale dei parametri ha ridefinito le soglie di accesso per l’anno in corso. La fascia più favorevole, che garantisce il sussidio massimo, si colloca sotto i 17.468,51 euro, mentre l’importo minimo scatta superata la soglia di 46.582,71 euro. Nonostante il ritorno a valori standard, restano attive le maggiorazioni per situazioni specifiche, come l’incremento del 50% per i figli sotto l’anno di età o il bonus fisso di 150 euro mensili per le famiglie numerose con almeno quattro figli.

Incidono sull’importo finale anche le novità riguardanti il calo del patrimonio immobiliare, come l’esclusione degli edifici danneggiati da calamità. Per chi ha già una domanda accolta, il pagamento prosegue in automatico, ma la regolarità dell’attestazione ISEE resta l’unico strumento per evitare decurtazioni involontarie. L’INPS sottolinea che, senza una DSU valida, il sistema è programmato per erogare esclusivamente la soglia minima di legge, penalizzando chi non ha aggiornato la propria posizione entro i termini previsti.