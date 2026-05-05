La rassegna internazionale Melodica Ragusa torna protagonista sabato 9 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di via Matteotti. Il palcoscenico ibleo ospiterà la violoncellista bielorussa Alena Tikhmanovich e il chitarrista spagnolo Josep Manzano, un duo internazionale che proporrà il progetto “Capolavori dal Barocco al Tango”.

L’appuntamento, inserito nella prestigiosa stagione “Melodica – La Musica dell’Anima”, promette una serata di alto profilo artistico. Il duo, costituitosi nel 2022 e con all’attivo il disco “En concierto”, si è già distinto per la capacità di far dialogare violoncello e chitarra in un programma che spazia tra epoche e geografie distanti, riscuotendo consensi tra Spagna, Francia e Italia.

Il percorso sonoro della serata inizierà con le architetture formali del periodo barocco. Saranno eseguite composizioni di maestri assoluti come Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Johann Pachelbel, offrendo al pubblico un esempio di equilibrio ed espressività senza tempo. Successivamente, il concerto si sposterà verso le suggestioni del Romanticismo di Burgmüller e Ferrer.

La direttrice artistica Diana Nocchiero ha sottolineato la natura narrativa della serata, dichiarando che: «Ogni brano sarà un racconto, ogni passaggio un’emozione, per vivere un’esperienza musicale immersiva che attraversa il tempo e parla direttamente al cuore». L’ultima parte dell’esibizione sarà dedicata alla tradizione popolare catalana e al Novecento, con le opere di Enrique Granados e la carica ritmica del tango argentino.

Alena Tikhmanovich vanta una formazione d’eccellenza presso l’Università di Cultura della Bielorussia e una carriera che l’ha portata a esibirsi nei teatri di San Pietroburgo e Mosca. Josep Manzano, perfezionatosi al Conservatorio del Liceu di Barcellona, è un chitarrista di fama internazionale con tournée tra Europa e America. Entrambi affiancano l’attività solistica a una costante dedizione alla didattica musicale.

Ragusa si conferma un centro nevralgico per la musica colta in Sicilia, consolidando una tradizione che vede la provincia iblea tra le più attive nell’organizzazione di festival internazionali. La stagione Melodica, giunta alla sua 31ª edizione, rappresenta un caso di longevità culturale raro nel panorama regionale, capace di attrarre ogni anno centinaia di appassionati e turisti, contribuendo significativamente all’indotto culturale della città barocca, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

L’ingresso per il concerto di sabato è previsto a partire dalle ore 20.00. La varietà del programma proposto mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo, combinando l’eleganza degli strumenti a corda con il calore delle tradizioni popolari, in un crescendo emotivo che è ormai il marchio di fabbrica della rassegna.