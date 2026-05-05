L’Inps ha ufficializzato il calendario per l’accredito del contributo familiare: previste finestre differenziate per i beneficiari ordinari e per chi attende conguagli o ricalcoli Isee. I pagamenti dell’Assegno unico universale per il mese di maggio 2026 verranno erogati tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio per i nuclei familiari che non hanno registrato variazioni nel proprio profilo. Per le pratiche che richiedono ricalcoli, variazioni di Isee o modifiche nella composizione del nucleo, l’accredito slitterà invece alla finestra compresa tra lunedì 25 e sabato 30 maggio.

Il sistema dei pagamenti gestito dall’Inps si è consolidato nel tempo attorno a una struttura binaria. Da un lato, la finestra ordinaria garantisce continuità ai nuclei stabili, dall’altro, la fase dei conguagli permette all’Istituto di adeguare le somme in base alle novità comunicate dai cittadini. Nel maggio 2026, questa distinzione diventa cruciale per chi ha registrato nascite, il raggiungimento della maggiore età di un figlio o ha presentato un nuovo Isee dopo la scadenza di febbraio.

Secondo le normative vigenti, le famiglie che hanno subito un taglio della prestazione per non aver rinnovato l’attestazione economica hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per regolarizzare la propria posizione. Effettuando il rinnovo entro tale data, l’Inps procederà al recupero degli arretrati a partire dal mese di marzo, rimborsando le somme non erogate durante il periodo di sospensione parziale. La misura interessa milioni di italiani: si stima che l’Assegno unico coinvolga circa 6 milioni di nuclei familiari, rappresentando un pilastro del welfare nazionale introdotto per semplificare il frammentato sistema dei precedenti bonus famiglia.

Accanto alla prestazione mensile ordinaria, l’Istituto ha confermato per l’anno in corso il bonus nuovi nati, disciplinato dalla circolare n. 45 del 10 aprile 2026. Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione per ogni nascita, adozione o affidamento preadottivo avvenuto nel 2026. Questo sostegno si aggiunge all’Assegno unico e non ne pregiudica la percezione, risultando pienamente cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge.

Per accedere al bonus, il requisito fondamentale è un Isee non superiore a 40.000 euro. Un dettaglio tecnico rilevante riguarda il calcolo della soglia: ai fini della verifica, l’Inps considera l’Isee per prestazioni familiari al netto degli importi percepiti proprio a titolo di Assegno unico universale. Questa specifica “SEO invisibile” nel calcolo permette a una platea più vasta di rientrare nel limite economico. Le domande devono essere inviate entro 120 giorni dall’evento (nascita o adozione) tramite il portale dell’Istituto, l’App mobile o i patronati, indicando la modalità di accredito preferita.

L’impatto di queste misure è significativo per la tenuta socio-economica del Paese, specialmente in un contesto di denatalità persistente. L’Assegno unico, che mediamente garantisce circa 170 euro al mese per figlio (cifra variabile in base all’Isee), agisce come stabilizzatore dei consumi per le famiglie italiane, coprendo spese che vanno dall’istruzione alla salute dei minori.