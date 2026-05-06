Il Comune di Modica completa i lavori di messa in sicurezza dell’asse viario strategico, previsti nuovi interventi per tre milioni di euro. L’Amministrazione comunale ha ufficialmente attivato l’illuminazione polo commerciale Modica durante la serata di ieri, 5 maggio 2026. Il Sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago hanno presenziato al momento dell’accensione insieme a una rappresentanza di imprenditori locali.

L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza lungo l’asse viario principale del polmone economico della città, un’area nata circa trent’anni fa. Il completamento del cantiere chiude un’attesa decennale per la visibilità notturna della zona.

Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Maria Monisteri Caschetto, l’accensione rappresenta un passaggio fondamentale per la fruibilità dell’area. “Abbiamo intercettato altri 3 milioni di euro dai fondi FUA per nuovi interventi che serviranno a rendere ancora più efficiente e sicuro questo fiore all’occhiello della nostra Città”, ha confermato il primo cittadino durante l’incontro.

Il piano di potenziamento non si esaurisce con l’impianto elettrico. I nuovi finanziamenti saranno destinati a opere strutturali per consolidare il ruolo propulsore del distretto economico modicano, nato dall’intuizione di figure storiche dell’imprenditoria locale come Antonio Aurnia.

L’assessore Antonio Drago ha sottolineato la complessità tecnica dell’opera, che ha comportato scavi in prossimità delle tubature del gas. Per evitare disagi alla circolazione veicolare, le operazioni di asfaltatura sono state condotte in orario notturno nelle ultime tre giornate di lavoro.

Una nota di rilievo riguarda la collaborazione tra l’ente pubblico e i privati. Alcuni gruppi imprenditoriali hanno infatti progettato e realizzato una rotatoria non prevista nel piano originale. “Non è stato impegnato un solo euro dal bilancio di Palazzo San Domenico” per tale manufatto, ha specificato Drago, evidenziando come l’opera sia stata integrata per fluidificare il traffico.