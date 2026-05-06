Un contratto a tempo indeterminato in tasca e la possibilità di costruire il futuro dell’energia, partendo da zero. Enel assume diplomati per potenziare la propria rete elettrica nazionale, lanciando un segnale forte nel mercato del lavoro: non serve esperienza pregressa, ma voglia di imparare e una buona manualità. L’azienda ha infatti attivato un piano di inserimento massiccio legato al programma di investimenti 2025-2027, che mette sul piatto ben 43 miliardi di euro.

La selezione si rivolge principalmente a chi possiede un diploma tecnico. Se hai studiato in ambito elettrico, elettronico, meccanico o meccatronico, la tua candidatura ha una marcia in più (clicca qui per partecipare lavoro Enel). Tuttavia, sono ben accetti anche i diplomati termotecnici o con titoli affini nel settore energetico.

Oltre al titolo di studio, per entrare nel team che si occupa della manutenzione delle reti di bassa e media tensione, è necessario possedere la patente B e una buona dose di proattività. L’azienda darà precedenza ai candidati più giovani, puntando sulla loro capacità di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie digitali e agli strumenti all’avanguardia utilizzati sul campo.

A differenza di molte offerte di lavoro attuali, Enel propone un percorso di crescita completo. Poiché non è richiesta esperienza, i nuovi assunti seguiranno un iter di affiancamento con tutor esperti. Imparerai le procedure di sicurezza e le competenze tecniche necessarie per effettuare interventi in quota e gestire la reperibilità.

Inoltre, la sicurezza sul lavoro non è un optional: la “forte sensibilità ai temi della sicurezza” è un requisito fondamentale per far parte della squadra. Per quanto riguarda il contratto, la stabilità è garantita: l’assunzione avviene a tempo indeterminato sin dal primo giorno di lavoro.

Le posizioni aperte coprono l’intero territorio nazionale, da Ragusa a Milano. I dipendenti potranno beneficiare di un pacchetto welfare strutturato, che include:

Fondo pensionistico complementare e sanitario integrativo.

Buoni pasto e convenzioni per viaggi, sport e cultura.

Supporto per la conciliazione vita-lavoro.

Per inviare la candidatura c’è tempo fino al 31 maggio 2026. Gli interessati possono consultare il sito ufficiale Enel per caricare il proprio CV.