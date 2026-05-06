Il calendario dell’Istituto prevede due finestre di erogazione distinte mentre resta poco tempo per regolarizzare l’Isee ed evitare la perdita delle somme pregresse. L’Inps si appresta a erogare i pagamenti dell’Assegno unico maggio 2026, seguendo il calendario stabilito all’inizio dell’anno. Le famiglie beneficiarie riceveranno gli importi rivalutati secondo il nuovo calcolo Isee, con scadenze differenziate in base alla continuità della domanda.

L’erogazione della prestazione avverrà in due momenti distinti del mese. Tra il 20 e il 21 maggio riceveranno la ricarica mensile i nuclei familiari che non hanno registrato variazioni nella composizione o negli importi spettanti. Al contrario, per chi ha presentato una nuova istanza nel mese precedente o ha subìto modifiche amministrative, il pagamento è previsto nell’ultima settimana del mese, indicativamente tra il 27 e il 31 maggio.

L’introduzione dell’Assegno unico e universale ha rappresentato una svolta strutturale nel sistema di welfare italiano, assorbendo dal 2022 prestazioni storiche come gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico. Questa misura oggi coinvolge circa 6 milioni di nuclei familiari e oltre 9 milioni di figli, con un impatto economico che ha ridotto significativamente l’incidenza della povertà relativa tra le famiglie numerose, specialmente nelle aree del Mezzogiorno dove la densità di beneficiari è statisticamente più elevata.

Determinazione degli importi e scadenze Isee

La determinazione dell’importo mensile è strettamente legata alla situazione reddituale del nucleo. Le famiglie che superano la soglia Isee di 46.582,71 euro annuali, o che non presentano alcuna documentazione, hanno diritto esclusivamente all’importo minimo previsto dalla normativa. Per evitare penalizzazioni, i beneficiari che non hanno prodotto la documentazione entro il 28 febbraio possono ancora presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro la fine di giugno, garantendosi così il recupero degli arretrati spettanti.

È fondamentale ricordare che qualsiasi variazione nello stato del nucleo, come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età (fatta eccezione per i figli con disabilità), deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto. Non è invece necessario rinnovare la domanda annualmente se le condizioni rimangono immutate. L’utente può monitorare lo stato dei pagamenti accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale istituzionale Inps, all’interno della sezione “Prestazioni e pagamenti”.

Le altre misure di sostegno per le famiglie nel 2026

Oltre all’Assegno unico maggio 2026, il pacchetto di aiuti per la natalità include strumenti integrativi. Tra questi spicca il bonus nuovi nati, una prestazione una tantum del valore di 1.000 euro destinata a chi accoglie un figlio nel corso del 2026. Tale contributo spetta per i figli naturali, adottati o in affidamento preadottivo, confermando l’orientamento del legislatore verso il supporto diretto alle spese di prima accoglienza.

Il sistema di calcolo basato sul nuovo Isee famiglia punta a una maggiore equità distributiva, garantendo che le risorse vengano allocate con precisione millimetrica. In un contesto demografico complesso, la puntualità dei pagamenti Inps rappresenta un pilastro fondamentale per la programmazione finanziaria di milioni di italiani, che possono verificare i propri dati ed eventuali cambiamenti nella sezione dedicata all’assegno unico sul sito ufficiale dell’ente.